新產品︱甜品店Pâtisserie Jane春夏手工撻新登場　開心果白桃玫瑰4款限定口味

▲ 由即日起至4月15日訂購Pâtisserie Jane季節全新手工撻，可享有九折優惠。

【甜品/蛋糕/開心果/白桃玫瑰】相信大家已迎接清爽的春夏季，人氣甜品店Pâtisserie Jane亦推出季節全新限定手工撻，帶來4款新口味，包括三重開心果撻、伯爵蘋果撻、白桃玫瑰撻及黑芝麻黑糖麻糬撻，由即日起至4月15日訂購全新手工撻系列，更可享有九折優惠，大家把握機會快點落單，與好友開派對、親朋戚友聚會時，一同品嚐美味甜品啦！

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Pâtisserie Jane 自 2021 年成立以來，以低糖、低油及無添加防腐劑作主打，深受市民歡迎。甜品店每半年推出的季節限定手工撻，除保留部份受歡迎味道，今次帶來多款全新口味，當中不得不推介的是三重開心果撻，糅合開心果慕絲、開心果忌廉及烘烤開心果碎三重口感，充滿驚喜；伯爵蘋果撻就以伯爵茶慕絲、忌廉為主體，注入手工伯爵茶蘋果果醬，茶果香兼備。

而白桃玫瑰撻則以清甜白桃慕絲，配搭玫瑰馬斯卡邦尼慕絲，面層再以玫瑰忌廉及花瓣點綴，花果香交融，黑芝麻黑糖麻糬撻則用上黑芝麻慕絲，包著煙韌黑糖麻糬，搭配黑芝麻忌廉，香氣濃厚。

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除了全新口味，其他經典味道包括玄米茶栗子黑糖麻糬、烏龍柚子、茉莉花茶香堤、鐵觀音麻糬朱古力、紫薯焙茶、提拉米蘇、芒果椰子及檸檬蛋白霜亦會恆常供應，任君選擇。

Pâtisserie Jane 2025 春夏手工撻系列可於官方網站訂購，由即日起至4月15日，更可享限時九折優惠，若惠顧滿1,500元，更可享免費送貨服務，大家快手訂購，與家人、朋友一起品嚐啦！

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