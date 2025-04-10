過敏性休克丨25歲女星因過敏性休克猝逝　生前最後貼文曝光

【過敏性休克／日本女星／猝逝】日本藝能界傳來噩耗，年僅25歲的歌手Hijiri Ema（ひじりえま）於4月7日因過敏性休克不幸離世，其所屬事務所Medive production於8日發布聲明證實此消息。消息曝光後，令眾多粉絲感到悲痛不已。

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綜合日媒報道，Hijiri Ema的死因為過敏性休克，雖然尚未公開她發病時的具體情況，但過敏性休克發作迅速，往往令人措手不及。其所屬事務所於公告中表示：「2025年4月7日，弊社所屬藝人Hijiri Ema因過敏性休克永眠。生前承蒙各位厚愛，在此謹致誠摯謝意。」並透露葬禮將依家屬意願低調舉行，僅進行火葬，並婉拒弔問、香典與供花，盼大眾給予家屬與所屬藝人空間與理解。

過敏性休克丨逝世前兩日仍向粉絲致歉 演藝活動驟然中斷

Hijiri Ema離世前兩天（4月5日），曾因身體不適取消原定於川崎CLUB CITT'A'TTIC舉辦的演出，於社交平台轉發活動取消公告，並回應「對不起」向粉絲致歉，成為她生前最後貼文。當晚原是她與搭檔三咲はる以雙人企劃《Ravi La vie》名義登台，最終改由三咲はる獨自完成表演，主辦單位也為此向期待雙人演出的觀眾致歉。

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1999年8月14日出生於神奈川縣的Hijiri Ema，不僅以個人歌手身份活躍，還參與了雙人企劃《Ravi Lavie》及多人團體《狂想ノ六重奏》，並涉足作詞作曲。2024年4月，她更挑大樑主演音樂劇《異次元！シンデレ拉與三位御曹司》，飾演灰姑娘一角，同時參與劇中樂曲創作，展現全方位才華。

今年1月，她剛拍攝全新宣傳照，未料生命驟然畫下句點。消息傳出後，粉絲紛紛在社交平台留言悼念，表達不捨與哀悼。

同場加映｜過敏性休克急救措施

「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應，而被送入公立醫院。

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同場加映｜食物過敏嚴重或可致命

「過敏性休克」的其中一個常見成因是食物過敏。據食物安全中心資料顯示，人體免疫系統對食物中某些物質產生的反應會產生食物過敏，引致過敏的常見食物大致分為以下8種，逾9成食物敏感個案都是由這些食物引起：

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