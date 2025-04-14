校園直擊｜佛教真如李琴芝紀念幼稚園   「童」你細訴中國神話

【幼稚園/佛教真如李琴芝紀念幼稚園/中華文化日】香港佛教聯合會屬下的佛教真如李琴芝紀念幼稚園（下稱「佛教真如」）推行繪本教學及藝術教學逾十年，不但激發幼兒創意，亦可增進學識和技能。每年更因應不同主題舉辦兒童藝術展延伸幼兒的學習成果，今年主題為中國神話故事，當中最吸引的是近日極具人氣的《哪吒鬧海》，幼兒發揮無比的想像力與創意，以環保物料創作系列藝術展品，呈現哪吒的正義感及勇氣。

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佛教真如近兩年的主題聚焦在中華文化方面，今年3月初一連兩日於賽馬會創意藝術中心舉行，以中國神話故事為主題的「童夢神話」兒童藝術展。葉寶珊校長表示，學校鼓勵幼兒看童話故事，中國不少神話故事，無論在色彩、畫工、幻想力等方面均非常豐富，老師根據N至K3各班幼兒的學習特質、興趣等挑選不同的故事，帶領他們創作繪本作品及藝術展品。

主題方面，除近日人氣的《哪吒鬧海》外，還有《盤古開天闢地》、《女媧補天》、《后羿射日》、《九色鹿》、《老鼠嫁女》、《十二生肖的故事》、《年獸來了》、《小蝌蚪找媽媽》。每個故事都蘊含中國傳統文化及價值觀，包括尊重包容、誠實守信、感恩、善良、幫助別人等。在創作的過程中，不但引發幼兒的想像力，更幫助幼兒學習相關價值觀。

佛教真如李琴芝紀念幼稚園｜認識中國文化及價值觀

以《十二生肖的故事》為例，幼兒運用七彩繽紛的環保物料做出十二個生肖，配上阿拉伯數目字「1至12」，代表每個生肖的出現次序，有助幼兒學習到排隊、尊重別人概念；該傳說提到貓因不準時參加比賽而錯過成為生肖的機會，也令幼兒明白時間管理的重要性。其他主題作品如《后羿射日》、《女媧補天》、《哪吒鬧海》等，則盡展助人精神，也是幼兒需要培養的美德。

另一作品《老鼠嫁女》，幼兒事前要研究中國傳統婚娶文化，包括嫁娶習俗、婚禮服飾、花轎等，之後便以環保物料創作繪本作品、掛飾、炮仗、花轎等，從而認識到中國傳統喜慶文化的特色及禮儀，豐富對生活的認知。

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佛教真如李琴芝紀念幼稚園｜古代神話現代啟示

師生在創作期間不時就故事主題作出反思。例如在繪本作品《哪吒鬧海》中，除了講述哪吒為了幫助別人如何與龍王激烈鬥爭外，還有用環保物料製成海洋生物及巨型魚網的裝置作品，帶出大鬧龍宮而導致的生靈塗炭，令幼兒反思其現實中海洋生態何嘗不是岌岌可危。

另一主題《女媧補天》，幼兒用畫筆及環保物料呈現女媧煉五色石補天的情況，現今地球臭氧層被誰破壞？又可以由誰修補？《年獸來了》這主題作品，幼兒用環保物料做成大型的年獸及嚇走年獸的工具，了是他們面對恐懼與不安，又該如何面對？葉校長說：「我們不是只跟小朋友說說這些神話故事就算，更重要是貫穿古今，把古代故事跟現今世界聯繫起來，讓他們學到相關的正向價值，培養思考能力。」

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佛教真如李琴芝紀念幼稚園｜藝術教學激發無限創意

為何該校如此重視藝術教育？葉校長指出，教學重點不在於創作巧奪天工的作品，而是希望激發幼兒無限的創意，因此今次作品多數以生果網、紙皮、廁紙筒、包裝紙、飲管、膠袋等環保物料創作。香港佛教聯合會執行副會長何德心居士也在開幕致辭表示，十分樂見小朋友延續環保物料的「生命」。

▲ 家長學生齊參與。（學校提供相片）

除創意的啟發外，藝術教育也可以包含很多學習元素，包括教育局所要求的六大學習範疇。以由N班負責的主題作品《小蝌蚪找媽媽》為例，當中各類海洋生物無論體型、四肢數目等均有不同，正是幼兒學習大小、數量等數學概念的大好機會。學習環境如此輕鬆，自然深受家長歡迎，尤其是外籍家長，所以該校約3成為外籍學生，來自英國、美國、法國、俄羅斯、南美等。自小在多元文化共融的環境下成長，有利培養跨文化意識，成就全面發展的孩子。

香港佛教聯合會積極協助屬下的學校推行中華文化，香港佛教聯合會秘書長演慈法師表示，中華文化有很多佛教元素，譬如佛教四重恩其中的父母恩、眾生恩、國家恩等，與中華文化中強調的感恩價值觀相同，「因此我們要推動比較好的文化，推動中華文化」。演慈法師續稱，樂見佛聯會近年舉辦這些藝術展，讓幼兒要從小認識中華文化，更啟發幼兒的好奇心，例如知道自己姓氏的來源，知道少數民族的文化，當他們長大後去雲南旅行時不只是去玩，而是追尋知識的文化旅遊。另外，每次展出的作品除了呈現兒童的學習成果外，更喜見充分體會教學相長的意義。

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