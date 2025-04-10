人工智能︱容海恩促優化算力基礎設施佈局　完善人工智能產業鏈、法規及監管

▲ 新民黨立法會議員容海恩今日發布《香港人工智能發展藍圖建議書》。（戴朗希攝）

人工智能是全球發展趨勢，新民黨立法會議員容海恩今日發布《香港人工智能發展藍圖建議書》，包括優化算力基礎設施佈局、完善人工智能產業鏈、相關法規和監管政策等，致力打造香港成為全球人工智能創新高地。

容海恩與多個機構及業界代表會面，參考各界意見後，撰寫了《人工智能發展藍圖建議書》，就落實《人工智能發展藍圖》提出多項建議，冀藉此促請特區政府進一步重視香港人工智能發展。

容海恩表示，香港在發展人工智能產業方面具備多種優勢，除了「一國兩制」優勢，國際金融環境、豐富的人才資源以及市場需要的成長，都為人工智能產業的快速發展提供了良好基礎。

不過，香港面臨的挑戰亦不少，包括算力基礎設施不足、營運成本高昂，孕育「獨角獸」企業難度較高。她指，香港目前的算力基礎建設，整體規模較小，難以適應香港作為亞洲領先的算力中心，國際大數據樞紐等定位。縱使數碼港的人工智能超算中心已啟用，並為香港帶來更多算力，但為了進一步推動人工智能產業的發展，以及維護人工智能在企業與公眾利益之間平衡，增強業界及大眾對應用人工智能的信心，需要參考其他地區的先進經驗與做法，保持與內地與海外接軌，加大算力基礎設施的建設 。

容海恩建議政府進一步優化算力基礎設施佈局，致力打造覆蓋全港的人工智能運算中心、超級運算中心及數據中心等大型異構運算能力的互聯互通設施，實現高效計算，構建一體化的算力基礎設施,並整合全港算力資源，建設「算力一網化 、統籌一體化、調度一站式 」 的算力統籌調度平台，以促進算力、數據的滙聚與共享，確保公共智能算力及相關網絡維持國際領先水平。

另外，容又建議設立專項基金支持人工智能研究和加強推廣，完善人工智能監管政策，做好風險管理。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

記者：戴朗希