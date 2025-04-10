曼聯訪港｜門票明午發售承諾有球星　林溢欣補習社冠名贊助

▲ 曼聯將於5月30日在大球場對港隊。（曼聯fb）

英超球隊曼聯5月30日來港，在大球場鬥香港足球代表隊，門票明日（11日）中午12時在Cityline發售，今日（10日）舉行記者會，表示陣中球星若無傷病會訪港。此外，比賽是由補習導師林溢欣創辦的補習社凝皓教育冠名贊助。

▲ 曼聯將於5月30日在大球場對港隊，各位置票價。（網上圖片）

賽事門票將於明日中午在Cityline公開發售，高層四角最平390元，其他高層位價格為690、990、1,190和1,390元。下層龍門後票價1,990元，角球旗位2,490元，兩邊邊綫位2,990元，另有包廂位亦是2,990元。

官方承諾若陣中球星如般奴費南迪斯、卡斯米路、加拿祖和迪亞路等，若無傷病的話都會來訪。大會則補充，球員名單以最終公布為準。

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曼聯青訓出身的港隊教練韋斯活表示，期待今次對壘，為亞洲盃外圍賽和東亞盃決賽周做好準備。

今次比賽是由ProEvents主辦，並由林溢欣創辦的補習社冠名贊助，名為「凝皓教育挑戰盃」。

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