人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節

【白冰冰／人工受孕／白曉燕／母親節】台灣女星白冰冰的獨生女兒，白曉燕在1997年慘遭殘忍撕票，事件當時震驚中港台。多年過去，現年69歲的白冰冰近日出席活動時，便自爆當年悲傷過度，從40多歲開始，7年來曾進行了16次人工受孕，打了共3200針，可惜最終仍失敗收場。

最新影片：

自1997年，年僅17歲的獨生女兒白曉燕慘遭歹徒殘忍殺害後，白冰冰便坦言「26年來不敢過母親節」。而近日，白冰冰為台灣桃園一間生育中心任剪綵嘉賓時，便透露了女兒離世後，由於一心想把女兒生回來，於是從42歲開始，持續7年時間進行了16次人工受孕。她指當年技術未如現今先進及開放，即使捱了不少血淚苦楚，仍是失敗告終。

打很多的黃體素，還必須臥床14天才能下床走路，每次療程要打200針以上，7年16次至少挨了3200針....打太多黃體素導致發胖，想想好心酸。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

白冰冰表示面對一次又一次的失敗，自己每天猶如活在地獄一樣。

第4、5次失敗，我開始哭；第8、9次失敗，醫療團隊一直鼓勵我，跟我加油；第14次失敗，醫生勸我放棄，反而是我拜託他們，給他們加油打氣；第16次失敗，已經完全取不到卵子了，一群醫護人員跟我抱頭痛哭。

白冰冰又補充指當年取精不易，16次都是取同一個人的精子，因此現在回想可能是精子有問題，是次她之所以願意現身跟大家分享，是希望大家不用再走她的失敗之路。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

白曉燕命案

1997年，白曉燕在上學途中遭綁架，歹徒將白曉燕的照片和一截小指頭寄給白冰冰，並要求500萬美元贖金（約3875萬港幣）。惟白曉燕其後卻被發現遭棄屍水溝，法醫表示白曉燕死前頭、腹部遭受重擊，導致肝臟破裂大量失血，並懷疑死者生前曾遭到強暴。後來白冰冰接受媒體訪問時表示，是自己的成名害了女兒，在女兒被綁票後，大量媒體為報導而不管白曉燕死活，甚至在秘密交贖金時派記者尾隨其後，更出動直升機採訪。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

白曉燕一案亦令台灣更重視兒童安全，也因此提升了警察的配備，白冰冰在女兒去世後則成立了白曉燕基金會，提供獎學金和助學金去幫助人。

人工受孕｜可接受試管嬰兒療程6大情況

根據香港輔助生育中心資料，體外受精及胚胎移植（IVF），俗稱試管嬰兒，是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子，讓精子和卵子在體外受精結合，培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

根據仁安生殖醫學中心的參考數據，在香港大約每6對夫婦，便有一對要面對不育煩惱，如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療，每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用，介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

人工受孕｜試管嬰兒5大注意事項

據香港試管嬰兒中心資料，接受IVF治療的夫婦有5大注意事項：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5