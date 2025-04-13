公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷　苦主一家難休息：好似結婚送客咁

▲ 鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷，苦主一家難休息：好似結婚送客咁。

【打麻雀 / 扣分制 / 公屋】遇到行為自私不考慮他人，又拒絕溝通協商的鄰居，屬實是件頭疼事！近日，有公屋住戶在Facebook「公屋討論區」發帖，大呻鄰居常常深夜在家打麻雀、開派對，凌晨結束後又大聲送客，影響他們一家正常休息。

由於住戶曾因對方的其他不當行為，嘗試溝通解決問題，卻被對方反斥「小題大做」；無奈此次只得向網民求助，不少人勸其向房屋署舉報，指對方已違反多項規定可扣分。

公屋扣分制｜公屋派對後氣球蛋糕盒塞爆垃圾房 網民斥住戶自私：起碼放咗氣先！

▲ 公屋住戶對門鄰居頻頻深夜打麻雀、開派對。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對 影響住戶休息

居住於公屋的樓主表示，自己的對門鄰居每周約有3至4日都在家中打麻雀，其間更敞開中門，「佢好大聲『碰』、『食』」；更曾經有一次不知是何原因「一個鐘頭嘭門兩三次」，非常吵鬧；而近期樓主見到鄰居等人放在樓道的鞋子，無奈表示「近日應該唔止開一枱喇」。

而後便開始開派對至凌晨1時，結束後更站在走廊大聲送客，她形容「好似人哋結婚送客咁樣」，十分影響樓主及家中長者和小朋友的休息，遂發帖向網民求助。

公屋扣分制｜曾嘗試溝通被斥：小題大做

原來早前，樓主因鄰居掉垃圾在自己家門口，便嘗試傳訊息與對方溝通，惟對方反斥樓主小題大做，「之後仲走嚟掀門嘈交，基本上溝通唔嚟」，這亦是此次自己在網絡發帖求助而非直接向鄰居反映的原因，但樓主表示，考慮到雙方是鄰居，並不想把事情做到太絕。

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公屋扣分制｜網民勸其向房署投訴扣分

此事引起網民熱議，認為鄰居的所作所為過分，已違反公屋扣分制的多項規定，紛紛勸樓主向房署投訴，「你打電話報警，扮樓下個單位投訴，話上面有人打麻雀，又有啲奇怪嘅陽痿，佢打一次你報一次，佢打多幾次都冇癮啦」、「細心諗下最實際做法係調遷」、「我估佢係抽水檔，你可以留意一下係唔係，夜晚超過11點可以投訴噪音」、「想放佢一馬就報房署，用扣分制話佢『在單位內進行不法活動』；想畀個下馬威煩到佢就報警，用第148章賭博條例話佢『營辦賭場』」。

根據「屋邨管理扣分制」，造成噪音滋擾，可扣7分；非法販賣商品或服務，未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務，可扣7分。

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