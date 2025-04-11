洗衣機暗藏危機！你知道定期清潔有多重要？教你一招拯救洗衣機 除菌消臭

洗衣機每天默默地為我們清洗衣物。然而，你有沒有想過，這部全年無休的「清潔戰士」本身也需要被好好清洗？很多人忽略了定期清潔洗衣機的重要性，卻不知道洗衣機內部可能暗藏大量細菌、水垢，甚至散發惱人異味。美國研究指，洗衣機使用半年後，其內部含菌量比馬桶還要多，如果3年沒有清潔洗衣機，細菌含量爆升70多萬，是馬桶的530倍！這些隱藏的危機不但影響衣物潔淨度及引發臭味，當中的細菌與黴菌更可能引發皮膚過敏，甚至影響呼吸道健康。以下就教大家一招簡單又高效的解決方案，讓洗衣機重拾潔淨與清新。

長期不清潔洗衣機比馬桶更髒

洗衣機每天處理各種髒衣物，從汗漬、皮脂到食物殘渣，這些污垢在潮濕的環境中成為細菌與黴菌的溫床，更會散發難聞異味。根據英國一項研究，未經清潔的洗衣機內可能滋生超過百種細菌，包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等潛在致病菌。更驚人的是，日本一項調查發現，長期未清洗的洗衣機內部細菌含量可達每毫升數十萬個，遠超一般人對「乾淨」的認知。此外，水垢也是另一大問題。自來水中的礦物質（如碳酸鈣）會在洗衣機內壁、滾筒或管道中沈積，形成頑固的水垢，不但降低洗衣機效率，還會吸附更多污垢與細菌，進一步加劇異味問題。

即使很多人意識到洗衣機需要定期清潔，卻往往用錯方法。例如，有些人只是用清水擦拭外殼，或拿濕布清理機內的橡膠圈，以為這樣就足夠乾淨。然而，這種表面功夫無法深入去除細菌與水垢，更別提消除異味根源。專家指出，清水無法殺滅細菌，也無法溶解水垢，長期下來，洗衣機內的污垢只會愈積愈多，甚至讓剛洗好的衣服沾上怪味或細菌，得不償失。

洗衣機也要「洗澡」 一招簡單高效潔淨

既然單靠清水無法徹底清潔洗衣機，那麼正確的方法是甚麼？最有效的方式是定期使用專用的洗衣機清潔劑進行清潔。市面上琳瑯滿目的清潔產品中，滴露洗衣機清潔劑憑藉專業、創新的殺菌產品與簡單易用的設計，成為很多家庭的首選。這款產品不但能深層清潔洗衣機，還能全面抗菌，抑制異味。

滴露洗衣機清潔劑採用升級配方，推出全新松木清香，充滿自然舒適的氣息；而原有的檸檬清香，則持久清新。其4大優勢有效除菌消臭︰

1. 雙重消臭技術：透過全新抑制異味科技，及殺滅引起異味的細菌，從源頭解決霉味與怪味問題。升級抗臭配方更能減少異味，讓洗衣機持久清新。

2. 強效殺菌：經測試證實，能有效殺滅99.99%的細菌*，確保洗衣機內部衛生無虞。

3. 去除水垢與塵垢：能深入清除頑固水垢與長期累積的塵垢，讓洗衣機運作更順暢。

4. 簡單易用：無需繁瑣浸泡或額外工具，只需按照標準洗衣程序即可完成清潔。

滴露洗衣機清潔劑的用法非常簡單，適合忙碌的都市人。在使用滴露洗衣機清潔劑前，先保留約15ml，然後剩餘的清潔劑倒入洗衣劑容格，啟動標準洗衣程序進行清潔。完成後，將保留的15ml清潔劑以200ml清水稀釋，用海綿蘸取擦拭洗衣劑容格、洗衣機門及橡膠圈等容易藏污納垢的部位。

建議每個月至少清洗洗衣機一次，若是從未清洗過的舊洗衣機，可能需要連續清洗2次，才能有效清除多年累積的頑固污垢。其後保持每月清洗一次，就能保持洗衣機歷久常新，洗出來的衣物也更潔淨清香，無異味！

從細節開始 締造健康生活

定期清潔洗衣機不單是為了保持衣物潔淨，更是一種對家人健康負責的生活態度。想像一下，當你穿上剛洗好的衣服，聞到的不再是霉味，而是淡淡的清香，心情也會隨之愉悅起來。加上，對於有小孩或敏感肌膚的家庭來說，洗衣機的衛生狀況尤為重要。細菌與黴菌可能引發皮膚過敏，甚至影響呼吸道健康，而滴露洗衣機清潔劑的強效抗菌功能，正好為這些家庭提供了一道安心防線。此外，其去除水垢的功能也能延長洗衣機壽命，減少維修成本，可謂一舉多得。

下次當你啟動洗衣機時，不妨檢查一下，它有多久沒好好「洗澡」了？從今天起，養成定期清洗洗衣機的習慣，為全家人締造清新潔淨的生活！

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*Reckitt Data on File 2024

（特約）