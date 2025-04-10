中美關稅戰｜林健鋒再批特朗普將政治和經濟混為一談　籲港商切忌自亂陣腳　放眼東盟、中東等市場尋出路

▲ 林健鋒今（10日）出席貿發局記者會時，再次痛批特朗普此舉為「復仇」行動，將政治和經濟混為一談。（曾曉汶攝）

美國總統特朗普宣布，即時上調對中國加徵的關稅稅率至125%，並暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅90日。行政會議成員、立法會商界議員、香港貿發局香港時尚家品及家紡展及香港禮品及贈品展籌備委員會主席林健鋒今（10日）出席貿發局記者會時，再次痛批特朗普此舉為「復仇」行動，將政治和經濟混為一談。

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林健鋒出席活動時，被問及對當前貿易爭端的看法，他毫不吝嗇地批評特朗普的做法，更指美國不應將經濟和政治混為一談，政治應以政治方式處理、經濟應該要簡單一點。他也表示，特朗普初次當選時，亦是出現很多的變化，「只是今次的變化更加大。」亦預計未來一兩年會有不同情況出現。他建議港商應靜觀其變，但同時也應該尋求更多不同方法，來為產品尋找銷路，不應只單靠美國市場。而最緊要香港廠商攜手合作共渡時艱，失去一個市場便開拓多幾個市場。他也直言，最近幾個月對於港商來說可能會較痛苦，因為美國暫緩其他國家關稅措施90日，有機會令生意流走，籲銀行支持港企。

香港貿發局副總裁張淑芬同樣提到，廠商切忌自亂陣腳，應該做好自己產品和服務，積極升級轉型，提升競爭力，並且放眼開拓東盟、中東、日本、韓國及南美市場。

▲ 香港貿發局副總裁張淑芬亦同樣提到，廠商切忌自亂陣腳，應該做好自己產品和服務，積極升級轉型，提升競爭力，並且放眼開拓東盟、中東、日本、韓國及南美市場。（曾曉汶攝）

匯賢集團Moral Team電子商務市場推廣部經理崔曉恩表示，該企原有美國市場佔整體生意的10%，但現時關稅實施後，預計都會全數受到影響。但她強調，品牌依然想往美國發展，但奈何關稅實施後會減緩在該地發展。目前正計劃調整供應鏈和出口銷售的部署，聚焦於亞洲市場如香港、台灣、新加坡等，「幫補一下失去的市場，」將影響減少。

▲ 匯賢集團Moral Team電子商務市場推廣部經理崔曉恩提到，正計劃調整供應鏈和出口銷售的部署，聚焦於亞洲市場如香港、台灣、新加坡等，將影響減少。（曾曉汶攝）

香港電子禮品供應商Brand Charger全球營運副總裁Ethan Ung接受訪問時也指，該企美國市場只佔業務的5%，在其他市場都有進行銷售，而且也有存貨在美國當地，所以暫時未有感到太憂慮。

▲ Brand Charger全球營運副總裁Ethan Ung提到，產品在多地市場都有進行銷售，所以對於美國關稅實施未有感到太憂慮。（曾曉汶攝）

另外，林健鋒亦在會上提及，據其了解，有銀行得悉業界面對艱難環境，明白關稅問題可能短期內有很多變化，所以主動向客戶透露表明願意「共渡時艱」，直言：「即使未收到錢，也獲准延遲還款」，讓他和業界較為安心，找回笑容。

至於香港出口商會會長孫榮聰則認為，今次香港並非唯一受害人，是全球經濟都受到破壞，「就連美國自身經濟都受到拖累，如果特朗普依然孤注一擲去做，其實都沒有辦法做到任何事情。」但他補充，如果香港政府可以有更多的貸款資助予中小企，助延長資金流，固然是好事，「但現階段我不期望太多。」

▲ 香港出口商會會長孫榮聰（曾曉汶攝）

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