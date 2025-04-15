遊日注意｜日本出境Hand Carry違禁品一覽　1類食品無論寄艙手提都禁止

【日本/出境/手提行李/違禁品】日本向來是港人旅遊熱點，而近年不少廉航公司增加直飛日本的航線，很多旅客會選擇直接帶手提行李上機。但返港之前，記得要留意哪些物品屬於違禁品，以免被海關沒收。

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遊日注意｜手提行李違禁品一覽

根據日本國土交通省航空局資料，手提行李的危險物品清單如下：

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1. 嚴禁攜帶及託運物品

所有易燃或有毒氣體，包括：便攜式煮食氣體、氧氣樽（運動用途）、殺蟲水或農藥

漂白水

油漆

空間消毒除菌劑

即凍冰袋

自動加熱式便當

含有火藥的物品（例如煙花、爆竹等）

2. 嚴禁託運物品（須隨身攜帶上機）

(1) 所有鋰電池產品，包括：

手提電腦

攜帶式充電器（尿袋）

充電式風扇

液體電池

所有備用電池（包括鋰電池、外置充電器、鹼性乾電池）和攜帶式充電器（尿袋）皆被禁止放於寄艙行李內，必須以手提行李形式上機；不能拆卸電池的手提電腦則可以放在寄倉行李內，但必須關機和進行妥善包裝。

此外，從日本出發的旅客禁止攜帶含有不能拆卸鋰電池的燙髮器。

(2) 眉剪、指甲鉗、剃刀

日常用品會用到的刀類物品（例如眉剪、指甲鉗、剃刀、剃刀刀片等等）是屬於手提行李違禁物品第三類「附有尖點或銳邊的物體」，禁止㩦帶上機，必須放在寄倉行李。香港民航處准許㩦帶長度為6cm以下的指甲鉗（不包括銼）和圓頭且刀鋒不超過5cm的剪刀。

(3) 電子煙

(4) 打火機或安全火柴（每人最多攜帶1件）

(5) 發熱產品

潛水電筒

充電式直髮夾或曲髮夾、直髮梳、燙睫毛夾等

值得留意的是，不同類型的直髮夾或曲髮夾有不同攜帶限制，可參考下表：

產品類型 手提行李 託運 插電式直髮夾／捲髮棒／直髮梳／燙睫毛夾 O O USB充電式直髮夾／捲髮棒／直髮梳／燙睫毛夾（若要上機，電池需完全拆除） X X 使用其他電池的直髮夾或曲髮夾（例如：2A或3A電池） O O

3. 可攜帶上機的日用品

眉鉗

化妝用剪刀，如眉剪

指甲鉗

剃刀

腳架（摺疊後長度在60cm內）

此外，以下幾類物品亦不能攜帶上機。

1. 爆炸物及可燃物質和其他部件

可造成人身嚴重受傷或威脅航空器安全的爆炸物和可燃物質以及其他部件，如雷管、點火器和輔助物品（如可燃物裝置）。

2. 槍支、火器及眩暈裝置

經設計以造成人身嚴重傷害的槍支、火器和其他裝置或能使人誤會為該等裝置的物品，包括火器和彈藥的組件及武器(如立體打印物品)。這些裝置包括：所有類型的火器，如手槍、左輪手槍、步槍、獵槍；玩具槍、能使人誤會為真正武器的複製及仿製火器，如槍式打火機。

3. 化學物質

化學物質，如：梅斯催淚氣體、胡椒或辣椒噴劑、酸性噴劑、驅除動物噴劑及催淚氣體。

4. 附有尖角或銳邊的物品，可發射射彈的裝置

可造成人身嚴重傷害的附有尖角或銳邊的物品及可發射射彈的裝置，包括：斧頭、冰鎬及碎冰錐、溜冰鞋、彈弓及彈弩、飛鏢、滑雪手杖，以及由支點開始量度刀刃長度超過6cm的剪刀。

5. 工具

可造成人身嚴重受傷或威脅航空器安全的工具，包括：橇棍、鑽及鑽頭，錘子、鉗子、扳手/扳鉗（士巴拿）。

遊日注意｜液體、凝膠和噴霧類物品的限制

所有旅客隨身攜帶之液體、凝膠及噴霧類物品，均需以容量不超過100毫升的容器盛載。

所有盛載液體、凝膠及噴霧類物品之容器，均應儲存於一個容量不超過一公升、並可重複密封的透明塑膠袋內，而且要確保塑膠袋完全封妥。

行經安檢站時，裝有容器的塑膠袋應與隨身行李分開擺放，以便進行檢查。每名旅客只可攜帶一個裝有容器的塑膠袋。此外，所有藥物、嬰兒奶粉／食品及特別飲食所需之物品，經查證後可獲豁免。

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外遊注意｜醫生推介8大旅行成藥清單

香港臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙於Facebook以「我常帶的旅行藥物」為題發文，指很多時候感冒或身體不適，偏偏會在旅行時發生。由於人在外地旅行時，無論去哪裡，尋找醫生可能比較麻煩，他因此整理出8大旅行成藥清單，供大家參考。

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4款西藥平安藥包

蘇子謙指去旅行除了有機會染流感外，亦有機會食錯東西，因此在西藥方面，他建議不妨可帶以下藥物:

1. 退燒止痛藥

例如一些能退燒和止痛的藥物 例如Panadol. 又或者可以帶一些退高燒藥 亦即係消炎止痛藥(NSAID 類別)，對因感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

2. 抗組織胺類藥物

這類藥物能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

3. 止瀉止嘔藥

出外旅行食錯嘢 ，萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

4. 電解質粉

如果出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

中藥平安藥包

西藥之外，蘇子謙亦分享了中成藥的平安藥包，主要用以治療風寒感冒、喉嚨劇痛及腸胃炎等症狀。

1. 葛根湯

葛根湯適合治療風寒感冒，症狀包括怕冷、頸部僵硬、疲倦、背痛等。它的效果顯著，通常服用一至兩包即可有效改善症狀。但需注意，若喉嚨非常痛時，葛根湯並不適合，因為其中的麻黃和薑可能加劇喉嚨的不適。

2. 銀翹散

銀翹散適合治療風熱感冒，症狀包括發燒、喉嚨劇痛（如刀割般的疼痛）、身體發熱等。銀翹散對這類症狀效果良好。

3. 藿香正氣散

適合因腸胃炎或食物中毒引起的感冒症狀，例如腹瀉、腹痛、嘔吐等。如果感冒伴隨腸胃不適，服用藿香正氣散通常能迅速緩解。

4. 止嗽散

若感冒後出現喉嚨痕癢或輕微喉痛，而且伴隨乾咳或喉嚨不適，可以使用止嗽散。這種中藥具有止咳潤喉的作用，對於咳嗽較輕的情況有良好的舒緩效果，適合隨身攜帶以備不時之需。

蘇子謙又指感冒出現時，一旦有喉嚨痛或咳嗽，建議避免進食冰冷食物或飲料，例如雪糕或冷飲，而且醒大眾，攜帶藥物時要注意各地的入境規定，提前查明相關規矩。以上建議僅適用於輕症的應對方法。若症狀嚴重，應立即返港求醫或在當地尋求合適的醫生診治。

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