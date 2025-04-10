香港展覽｜貿發局4月下旬舉行七項展覽活動　TDC副總裁張淑芬：相信仍有美國商人來港交易

▲ （曾曉汶攝）

香港貿發局今（10日）舉行記者會，宣布將於本月下旬，舉行7項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動。預期將迎來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。

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貿發局表示，7項盛事包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）及香港時裝節（Fashion InStyle）；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；以及4月28至30日在會展舉行的香港國際授權展及亞洲授權業會議。

香港貿發局副總裁張淑芬就提到，今年特意避開復活節假期，選在四月最後一個星期舉行七大展覽活動及會議，集中展期希望能夠締造協同效應，讓買家帶來一站式多元採購選擇。她預料，七大展覽和會議預期會有來自超過30個國家及地區、約6,000間展商，包括中國內地、香港、澳洲、日本、歐美等。當中Fashion InStyle將首度有來自奧地利及英國的展商、香港國際印刷及包裝展則新增來自柬埔寨的展商。

至於被問及會否憂慮美國買家和展商會因關稅事項，而選擇「彈弓手」缺席。張淑芬則表示，展覽本來就經常會出現「臨時來到或來唔到」的情況，但有時又會有驚喜，有買家會臨時出現，所以一切都抱持平常心，但她仍有信心，有美國商人會願意來港交易。她補充，最重要是做好所有準備，盡量取得最大公約數，讓買家及展商都做好準備，令到網上及現場配對可以做得更好。

立法會商界議員、香港貿發局香港時尚家品及家紡展及香港禮品及贈品展籌備委員會主席林健鋒亦指出，他亦曾聽說過有很多美國做總部的企業，採購並非只是單單出口到當地，而是出口到不同的市場，所以美國買家在此情況下，依然會來港進行採購。

香港作推廣 海外買家願接洽

特意從台灣來港參展、以回收布料製作「再衣筆」的天才國際，其負責人謝佩均亦透露，過去已經來港參展多次，「香港對於我們來說是一個很重要推廣、曝光的地方，禮品及贈品展會匯聚很多海外的買家，很多人都會來跟我們接洽。」他補充，公司有70%的生意，都是來至香港的展覽。

▲ 天才國際負責人謝佩均表示，香港對該企是一個很重要推廣、曝光的地方，公司有70%的生意，都是來至香港的展覽。（曾曉汶攝）

他另透露，公司本來亦有出口產品到美國，在當地亦有庫存。但目前如果關稅政策實施，將會暫緩銷售和推廣，並且加速在其他地方進行推廣，例如歐洲和日本。他加以解釋，由於他們的產品主打與「永續」有關，「全世界來說，歐洲對永續的概念比較在意和有興趣，相對美國會對顏色和禮品是比較有興趣的。」所以他們經過評估和判斷，如果加關稅導致價格變高的話，美國消費者應該會降低購物慾。而反過來歐洲對永續有更大興趣的話，那就會加強部署。

七項活動資料：

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