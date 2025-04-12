  • 26°C
香港時間：2025412日 (六) 15:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

55歲陳浩民一身粉紅Look現身茶餐廳拍抖音片。

【凍齡爸爸/哪吒/陳浩民】現年55歲的陳浩民近年因動畫電影《哪吒之魔童鬧海》而人氣急升，只因早年他於《封神榜》演過哪吒仔，陳浩民近日於抖音拍片谷人氣，日前更被網民捕獲於荼餐廳跟太太一起拍片。

最新影片：

TOPick一分鐘
好男人面相︱堪輿學家唐碧霞分析3大好老公面相 1部位夠圓潤代表愛回家

凍齡哪吒陳浩民｜夫婦公開晒恩愛

從網民分享的片段所見，陳浩民身穿粉紅外套襯同色cap帽，打扮青春，感覺完全不似年過半百，另外，他跟太太對著鏡頭笑容滿面，蔣麗莎更擺出V字手勢，默契十足，似乎打破婚變傳言。

事緣2022年曾驚傳兩人離婚，內地媒體指蔣麗莎在直播期間，埋怨陳浩民訛稱入劇組拍戲，實際是獨自一人「外出瀟灑」，因而揚言待假期結束後與陳浩民辦離婚。

點擊圖片放大
+5
+4

凍齡哪吒陳浩民｜無戒口照吃油炸物

另外，網民留言大讚陳浩民夫婦為人親切，更讚陳浩民保養有道，該網民寫道：「等位的時候被安排到和陳浩民夫妻拼桌，57歲（55歲）的陳浩民保養的真的還可以，我到沒有拍照留念，我就是很小聲的有問蔣麗莎，你是怎麼保養的，她說就是運動為主，科技為輔，夫妻倆很友好，有問必答」。

其後陳浩民於抖音上載當日拍攝的片段，只見蔣麗莎未有出鏡，只是負責夾餸給老公食，二人點了瑞士雞翼和墨魚餅飯等，似乎陳浩民沒有刻意keep弗，照食油膩食物。

陳浩民跟蔣麗莎曾傳婚變。（抖音截圖）

凍齡哪吒陳浩民｜無懼「顯老」啡色裝扮

今年3月，陳浩民夫婦現身上海出席活動，當時浩民穿上易顯老的啡色套裝，不過天生童顏的他仍穿出減齡效果，看上去感覺年輕，完全不似年過半百。

當時有網民戲言：「陳浩民的凍齡樣，比佗哪吒三年六個月才出世更震撼。」但亦有人指夫婦倆靠醫美保養：「一看就做醫美了」。

點擊圖片放大
+11
+10

凍齡哪吒陳浩民｜公開做醫美過程

事實上，陳浩民跟蔣麗莎大方承認做醫美療程，早於2019年陳浩民曾公開打肉毒桿菌針過程，可謂勇氣可嘉，之後陳浩民留鬍鬚，加上飽滿的蘋果肌，被網民封為Mario！

對於被網民批膠樣，陳浩民沒嬲怒之餘更於微博幽默回應：「哇～這麼多閱讀量～不是靠顏值吃飯的我居然靠臉上了熱搜榜第一位！下次大家見到我，努力、使勁地用美顏效果吧。」

另外，今年蔣麗莎被網民批樣子膠味濃，她坦承曾接受提眉手術，以提高眉毛減少抬頭紋和眼皮下垂，當時她大方承認：「還沒有恢復好」。

相關報道：

多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

星二代學府︱陳浩民再晒P圖全家福　4子女St.Cat畢業升一條龍學校年學費近10萬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

強哥強嫂｜張家輝夫婦拍拖食麵被野生捕獲　60歲關詠荷逆齡有術獲封「港版李英愛」
19:27 2025/03/25
強哥強嫂｜張家輝夫婦拍拖食麵被野生捕獲　60歲關詠荷逆齡有術獲封「港版李英愛」
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
19:29 2025/04/01
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜性感女神赤腳下田務農返璞歸真　曾被質問拍性感戲掌摑兒子後悔不已
13:30 2025/04/02
凍齡靚媽｜性感女神赤腳下田務農返璞歸真　曾被質問拍性感戲掌摑兒子後悔不已
凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉
18:13 2025/04/08
凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉

你可能感興趣

強哥強嫂｜張家輝夫婦拍拖食麵被野生捕獲　60歲關詠荷逆齡有術獲封「港版李英愛」
19:27 2025/03/25
強哥強嫂｜張家輝夫婦拍拖食麵被野生捕獲　60歲關詠荷逆齡有術獲封「港版李英愛」
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
19:29 2025/04/01
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜性感女神赤腳下田務農返璞歸真　曾被質問拍性感戲掌摑兒子後悔不已
13:30 2025/04/02
凍齡靚媽｜性感女神赤腳下田務農返璞歸真　曾被質問拍性感戲掌摑兒子後悔不已
陳浩民 蔣麗莎 夫妻之道 家庭關係 凍齡 醫美 演員 抖音

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月12日 時間12:05）
不孕症｜力抗不孕求子2年成功懷孕　32歲護士網紅分娩併發症猝逝
不孕症｜力抗不孕求子2年成功懷孕　32歲護士網紅分娩併發症猝逝
Coldplay演唱會｜Coldplay主音20歲女兒驚艷名媛舞會　與奧斯卡影后離婚後感情更勝從前
Coldplay演唱會｜Coldplay主音20歲女兒驚艷名媛舞會　與奧斯卡影后離婚後感情更勝從前
中美貿易戰︱馬雲談特朗普7年前金句翻Hit　現身再爆AI金句
中美貿易戰︱馬雲談特朗普7年前金句翻Hit　現身再爆AI金句
癌症危機丨月內夫婦同患癌老公腦癌離世名嘴女星又患乳癌　醫生：這原因佔90%
癌症危機丨月內夫婦同患癌老公腦癌離世名嘴女星又患乳癌　醫生：這原因佔90%