凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破

▲ 55歲陳浩民一身粉紅Look現身茶餐廳拍抖音片。

【凍齡爸爸/哪吒/陳浩民】現年55歲的陳浩民近年因動畫電影《哪吒之魔童鬧海》而人氣急升，只因早年他於《封神榜》演過哪吒仔，陳浩民近日於抖音拍片谷人氣，日前更被網民捕獲於荼餐廳跟太太一起拍片。

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凍齡哪吒陳浩民｜夫婦公開晒恩愛

從網民分享的片段所見，陳浩民身穿粉紅外套襯同色cap帽，打扮青春，感覺完全不似年過半百，另外，他跟太太對著鏡頭笑容滿面，蔣麗莎更擺出V字手勢，默契十足，似乎打破婚變傳言。

事緣2022年曾驚傳兩人離婚，內地媒體指蔣麗莎在直播期間，埋怨陳浩民訛稱入劇組拍戲，實際是獨自一人「外出瀟灑」，因而揚言待假期結束後與陳浩民辦離婚。

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凍齡哪吒陳浩民｜無戒口照吃油炸物

另外，網民留言大讚陳浩民夫婦為人親切，更讚陳浩民保養有道，該網民寫道：「等位的時候被安排到和陳浩民夫妻拼桌，57歲（55歲）的陳浩民保養的真的還可以，我到沒有拍照留念，我就是很小聲的有問蔣麗莎，你是怎麼保養的，她說就是運動為主，科技為輔，夫妻倆很友好，有問必答」。

其後陳浩民於抖音上載當日拍攝的片段，只見蔣麗莎未有出鏡，只是負責夾餸給老公食，二人點了瑞士雞翼和墨魚餅飯等，似乎陳浩民沒有刻意keep弗，照食油膩食物。

▲ 陳浩民跟蔣麗莎曾傳婚變。（抖音截圖）

凍齡哪吒陳浩民｜無懼「顯老」啡色裝扮

今年3月，陳浩民夫婦現身上海出席活動，當時浩民穿上易顯老的啡色套裝，不過天生童顏的他仍穿出減齡效果，看上去感覺年輕，完全不似年過半百。

當時有網民戲言：「陳浩民的凍齡樣，比佗哪吒三年六個月才出世更震撼。」但亦有人指夫婦倆靠醫美保養：「一看就做醫美了」。

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凍齡哪吒陳浩民｜公開做醫美過程

事實上，陳浩民跟蔣麗莎大方承認做醫美療程，早於2019年陳浩民曾公開打肉毒桿菌針過程，可謂勇氣可嘉，之後陳浩民留鬍鬚，加上飽滿的蘋果肌，被網民封為Mario！

對於被網民批膠樣，陳浩民沒嬲怒之餘更於微博幽默回應：「哇～這麼多閱讀量～不是靠顏值吃飯的我居然靠臉上了熱搜榜第一位！下次大家見到我，努力、使勁地用美顏效果吧。」

另外，今年蔣麗莎被網民批樣子膠味濃，她坦承曾接受提眉手術，以提高眉毛減少抬頭紋和眼皮下垂，當時她大方承認：「還沒有恢復好」。

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