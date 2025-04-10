外置充電器｜飛機上不能用充電寶　國泰為機組人員提供借用服務

▲ 國泰機組人員不能在機上使用外置充電器，公司會在國泰城及海外停留點提供充電服務。（資料圖片）

民航處早前禁止在飛機上使用外置充電器（又稱行動電源、充電寶或尿袋），亦不能放在頭頂行李架上。國泰今日（10日）向機組人員發信，表示機組人員亦要跟隨規定，同時公司會提供充電或借用充電寶服務。

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曾考慮放在機上指定地點或制服內 惟不可行

國泰航空機艙服務總經理余致宏今日向機組人員發信，解釋機上攜帶及使用鋰電池外置充電器的新規定。他說，自從民航處3月25日發表新規定之後，公司決定將會把充電寶從機上購物名單中剔除。

他表示，國泰明白新規定會為機組人員帶來不便，曾考慮允許機組人員的充電寶存放在指定位置例如衣帽間，但考慮到工作性質，無法全時間監控充電寶，仍會帶來風險。另外亦曾考慮允許機組人員將充電寶放在制服口袋中，但由於尺寸上不太可行，而設備過熱會對機組人員構成傷害，這些選項都不會採用。

公司指，目前唯一可行的方法，就是要求機組人員執勤時不能攜帶充電寶。

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余致宏說，公司理解人員希望在離港前為個人電子設備充電，因此，由下周二（4月15日）起，人員可以在國泰城的機組人員休息室充電，亦可以到簡報室借用充電寶，以在國泰城內使用。

至於海外駐點，公司正與多間酒店商討，以便機組人員能在海外使用充電寶。而作為在推行前的臨時方案，歐洲、北美、澳洲和新西蘭的所有過夜航班，海外基地將會為機組人員提供充電寶，最遲4月30日全面推行。

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