  • 26°C
香港時間：2025411日 (五) 12:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

身心靈｜照顧者壓力分享活動 卓韻芝分享籲關注隱形群體

休閒消費

發布時間： 18 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Mind HK與宏利策劃的「Your Mental Health Matters」活動系列，將於5月6日晚銅鑼灣中央圖書館演講廳，舉行「照顧者與他們的壓力」專題分享會，旨在為照顧者提供情緒管理策略與實用資源，並喚起公眾對這一隱形群體的重視。

屆時導演及編劇卓韻芝會親臨現場，以照顧者過來人的身份，分享自己的經歷與見解。

 同場亦有香港心聆臨床顧問陳潔英博士以專業角度講解照顧者面對的壓力，提供可行的方法照顧自身情緒；香港心聆行政總栽及臨床心理學家凌悅雯博士亦會到場與嘉賓對談，集合臨床和經驗照顧者的角度，為有需要者提供實用資訊。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

日期：2025年5月6日（星期二）

時間：晚上7時至8時半

地點：香港銅鑼灣中央圖書館演講廳

語言：廣東話

費用：免費（每位參加者需付港幣100元按金，出席活動後將獲退回款項，或可選擇捐出按金予香港心聆作支援精神健康服務）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓
22:59 2025/04/03
學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓
飲食失調｜陪伴厭食症女兒同行20年　媽媽錦囊：樂觀面對勿責怪患者
12:01 2025/04/04
飲食失調｜陪伴厭食症女兒同行20年　媽媽錦囊：樂觀面對勿責怪患者
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
10:56 2025/04/10
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽

你可能感興趣

學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓
22:59 2025/04/03
學童健康｜中小學生患精神病個案5年齊倍增　校長料因疫情添壓
飲食失調｜陪伴厭食症女兒同行20年　媽媽錦囊：樂觀面對勿責怪患者
12:01 2025/04/04
飲食失調｜陪伴厭食症女兒同行20年　媽媽錦囊：樂觀面對勿責怪患者
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
10:56 2025/04/10
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
壓力 編劇 卓韻芝

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出