身心靈｜照顧者壓力分享活動 卓韻芝分享籲關注隱形群體

Mind HK與宏利策劃的「Your Mental Health Matters」活動系列，將於5月6日晚銅鑼灣中央圖書館演講廳，舉行「照顧者與他們的壓力」專題分享會，旨在為照顧者提供情緒管理策略與實用資源，並喚起公眾對這一隱形群體的重視。

屆時導演及編劇卓韻芝會親臨現場，以照顧者過來人的身份，分享自己的經歷與見解。

同場亦有香港心聆臨床顧問陳潔英博士以專業角度講解照顧者面對的壓力，提供可行的方法照顧自身情緒；香港心聆行政總栽及臨床心理學家凌悅雯博士亦會到場與嘉賓對談，集合臨床和經驗照顧者的角度，為有需要者提供實用資訊。

最新影片推介：

日期：2025年5月6日（星期二）

時間：晚上7時至8時半

地點：香港銅鑼灣中央圖書館演講廳

語言：廣東話

費用：免費（每位參加者需付港幣100元按金，出席活動後將獲退回款項，或可選擇捐出按金予香港心聆作支援精神健康服務）

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