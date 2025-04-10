網約的士｜初創平台DASH推首個對接線下咪錶網約的士平台　設「至愛司機」功能冀體驗更個人化

▲ DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘。（吳穎嵛攝）

數碼生活平台 DASH 今（10日）推出的士網約服務 DASH Taxi，3月試行以來已有逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成500多張訂單。平台設智能咪錶系統，可將咪錶價錢直接傳至應用程式，完成行程後按咪錶價錢收費；另設「至愛 DASH 司機」功能，冀提供個人化體驗，並鼓勵司機為乘客提供好服務。

DASH Taxi推出與咪錶相連的電子支付系統，為首個對接線下咪錶的網約車平台。DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，的士是本地市場邁向無現金化未來的關鍵一環，冀的士司機使用平台時與「接一張現金單冇分別」。

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乘客叫車時，可在程式內選擇的士車型，其中47%是4座位傳統的士、49%是「Comfort」4座位混能的士、4%則是「Luxury」6座位的士。程式將即時預估咪錶收費，完成行程後按咪錶價錢從與程式綁定的信用卡收取費用，包括3%平台費及5元預約費，目前支援Visa及Master信用卡。平台不向司機收取佣金，目前有逾4000名司機登記。

▲ 乘客可在程式內選擇的士車型。（吳穎嵛攝）

DASH Taxi亦設「至愛 DASH 司機」功能，馬兆鏘指，每個乘客對「好司機」有不同準則，平台希望提供個人化體驗，乘客如遇到服務良好的司機，可加入「至愛 DASH 司機」清單，下次出行時，系統會優先將訂單派給該些司機。馬期望司機可有更多「回頭客」，更願意為乘客提供好服務，對乘客來説服務亦更有保障。

目前平台的合作伙伴包括SynCab星群的士、忠誠集團、恆安車行、鴻溢車行、益豐車行、城市車行、國松車行及東南車行等約12間車行。馬兆鏘透露，正與其中一支獲政府發牌的的士車隊合作，並與另外兩支車隊對接中，未來3個月將推出服務。

運輸及物流局局長陳美寶今早在立法會特別財委會表示，正積極籌備統一叫車平台。被問到DASH Taxi的功能會否與該平台或其他車隊的應用程式重疊，馬兆鏘強調平台目標是「serve成個的士行業」，車隊只是其中一部分，期望未來所有車隊甚至全港的的士司機都可加入平台。他又指，DASH是一個數碼生活平台 ，在衣食住行4方面服務整合至統一平台，未來將推出活動盛事售票等服務。

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