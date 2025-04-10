  • 25°C
香港時間：2025410日 (四) 20:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網約的士｜初創平台DASH推首個對接線下咪錶網約的士平台　設「至愛司機」功能冀體驗更個人化

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘。（吳穎嵛攝）

數碼生活平台 DASH 今（10日）推出的士網約服務 DASH Taxi，3月試行以來已有逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成500多張訂單。平台設智能咪錶系統，可將咪錶價錢直接傳至應用程式，完成行程後按咪錶價錢收費；另設「至愛 DASH 司機」功能，冀提供個人化體驗，並鼓勵司機為乘客提供好服務。

DASH Taxi推出與咪錶相連的電子支付系統，為首個對接線下咪錶的網約車平台。DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，的士是本地市場邁向無現金化未來的關鍵一環，冀的士司機使用平台時與「接一張現金單冇分別」。

點擊圖片放大
+3
+2

乘客叫車時，可在程式內選擇的士車型，其中47%是4座位傳統的士、49%是「Comfort」4座位混能的士、4%則是「Luxury」6座位的士。程式將即時預估咪錶收費，完成行程後按咪錶價錢從與程式綁定的信用卡收取費用，包括3%平台費及5元預約費，目前支援Visa及Master信用卡。平台不向司機收取佣金，目前有逾4000名司機登記。

乘客可在程式內選擇的士車型。（吳穎嵛攝）

DASH Taxi亦設「至愛 DASH 司機」功能，馬兆鏘指，每個乘客對「好司機」有不同準則，平台希望提供個人化體驗，乘客如遇到服務良好的司機，可加入「至愛 DASH 司機」清單，下次出行時，系統會優先將訂單派給該些司機。馬期望司機可有更多「回頭客」，更願意為乘客提供好服務，對乘客來説服務亦更有保障。

目前平台的合作伙伴包括SynCab星群的士、忠誠集團、恆安車行、鴻溢車行、益豐車行、城市車行、國松車行及東南車行等約12間車行。馬兆鏘透露，正與其中一支獲政府發牌的的士車隊合作，並與另外兩支車隊對接中，未來3個月將推出服務。

運輸及物流局局長陳美寶今早在立法會特別財委會表示，正積極籌備統一叫車平台。被問到DASH Taxi的功能會否與該平台或其他車隊的應用程式重疊，馬兆鏘強調平台目標是「serve成個的士行業」，車隊只是其中一部分，期望未來所有車隊甚至全港的的士司機都可加入平台。他又指，DASH是一個數碼生活平台 ，在衣食住行4方面服務整合至統一平台，未來將推出活動盛事售票等服務。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

的士車隊｜樂行推手機App約200的士試行網約服務　初期最快可預約1小時後行程
18:13 2025/03/31
的士車隊｜樂行推手機App約200的士試行網約服務　初期最快可預約1小時後行程
的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達$XXXXX元
12:33 2025/04/02
的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達$XXXXX元
的士車隊｜車隊積極招聘司機冀7月底前正式營運　陳美寶：滿足發牌條款才批出正式牌照
14:28 2025/04/02
的士車隊｜車隊積極招聘司機冀7月底前正式營運　陳美寶：滿足發牌條款才批出正式牌照
的士車隊｜陳美寶：積極籌備統一Call車平台　料年內提交規管網約車平台立法建議
今日 12:07
的士車隊｜陳美寶：積極籌備統一Call車平台　料年內提交規管網約車平台立法建議

你可能感興趣

的士車隊｜樂行推手機App約200的士試行網約服務　初期最快可預約1小時後行程
18:13 2025/03/31
的士車隊｜樂行推手機App約200的士試行網約服務　初期最快可預約1小時後行程
的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達$XXXXX元
12:33 2025/04/02
的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達$XXXXX元
的士車隊｜車隊積極招聘司機冀7月底前正式營運　陳美寶：滿足發牌條款才批出正式牌照
14:28 2025/04/02
的士車隊｜車隊積極招聘司機冀7月底前正式營運　陳美寶：滿足發牌條款才批出正式牌照
陳美寶 運輸及物流局 的士 信用卡 電子支付

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍