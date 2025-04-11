Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

復活節假期將至，不少市民計劃外遊享受假期，暢玩一番。然而，春夏交替之際正是多種傳染病的高發期，加上旅途中環境變化更容易增加感染風險，萬一身體不適，就會浪費了難得的假期。本港家庭醫生林永和醫生講解外遊時常見的傳染病，並分享注意事項及預防方法，幫助大家健康出行。

外遊常見傳染病風險

本港家庭醫生林永和醫生指出，春夏季節是傳染病的高發期，大家需要特別小心。常見的傳染病包括流行性感冒、新冠肺炎、呼吸道合胞病毒等呼吸道感染。此外，水痘、手足口病、腺病毒、腸病毒也容易在人群密集的地方傳播。

飲食安全同樣不容忽視。近期多地爆發諾如病毒，大腸桿菌和金黃葡萄球菌污染的食物也會帶來健康風險，可能引致急性腸胃炎。如果前往東南亞地區，要特別提防登革熱；若是到非洲等偏遠地方，則需注意瘧疾等蚊媒傳染病。行山或郊遊時，也要小心昆蟲叮咬可能引發的疾病。

哪些人容易「中招」？

林永和醫生指出，一般來說，免疫力較弱的人群，例如長者、兒童以及慢性疾病患者，更容易受到感染。此外，旅途中若舟車勞頓、睡眠不足，或前往人潮擁擠的地方，感染風險也會增加。環境衛生條件較差的地區，也會增加感染機會。

外遊注意事項及5招健康防護貼士

林永和醫生表示，旅行應該是一個愉快的經驗，提前準備工作至關重要。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他分享以下5招外遊健康防護貼士：

攜帶慢性疾病的藥物： 出發前，慢性病患者應確保帶備足夠藥物，並可諮詢家庭醫生或藥劑師，準備一些常用藥物以備不時之需。

出發前，慢性病患者應確保帶備足夠藥物，並可諮詢家庭醫生或藥劑師，準備一些常用藥物以備不時之需。 佩戴口罩： 在公共交通或人煙稠密的環境中，口罩可以降低呼吸道感染的風險。

在公共交通或人煙稠密的環境中，口罩可以降低呼吸道感染的風險。 保持手部衛生： 進食前務必徹底清潔雙手，尤其是預防諾如病毒，單用酒精搓手液效果有限，最好以肥皂洗手。

進食前務必徹底清潔雙手，尤其是預防諾如病毒，單用酒精搓手液效果有限，最好以肥皂洗手。 使用防蚊產品： 若前往蚊蟲較多的地區，可使用含派卡瑞丁（Picaridin）的蚊怕水，這種成分對兒童亦較安全。

若前往蚊蟲較多的地區，可使用含派卡瑞丁（Picaridin）的蚊怕水，這種成分對兒童亦較安全。 注意餐飲衛生：在街邊餐廳或外賣回酒店時，避免食用放置過久的食物，特別注意食品的新鮮度和衛生狀況。

旅途中染病怎麼辦？

林永和醫生提醒，若在旅行期間感到不適，首先應保持鎮定，建議在酒店休息，飲食宜清淡，並補充足夠水分。如有攜帶探熱針、含氧量測試儀器或快速測試等，可先自行監測身體狀況。若情況未有好轉，必要時及早尋求醫療幫助。如有疑慮，應聯絡熟悉的醫護人員，確定是否需要入院或提前返港。

旅行返港後的注意事項

若在返港後出現不適，需考慮疾病的潛伏期，通常在3日內可能出現症狀。林永和醫生提醒，就醫時記得告知醫生旅行的地點及進食過的食物，有助於判斷是否需要進行檢測。特別是前往登革熱或瘧疾高風險地區的旅行者，若出現發燒或全身骨痛等症狀，應及早就醫。

旅行本是開心的體驗，但健康問題不容忽視。做好預防措施、保持良好衛生習慣，並隨身攜帶必要的醫療用品，才能讓旅程更安心。

撰文：廖雪君

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新