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尿袋上機限制｜10大航空公司最新規定　1招判斷「尿袋」是否合規

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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10大航空公司最新尿袋上機限制，1招判斷「尿袋」是否合規。

【尿袋／外置充電器／尿袋飛機／尿袋上機】根據民航處最新規定，4月7日起乘客不得在航班上使用外置充電器（俗稱「尿袋」）充電，或為外置充電器充電，也不得把外置充電器放置在行李架上。TOPick整合10大航空公司的攜帶鋰電池的規定，供大家參考。

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尿袋上機限制｜帶上飛機有容量限制？

不同航空公司對於尿袋電池容量的要求各有不同，但大多會以「瓦時」（Wh）作為量度單位。根據國際航空運輸協會（IATA）規定，乘客不得攜帶容量超過100Wh的行動電源，且不能寄艙。

尿袋上機限制｜10大航空公司最新規定

以下為10大航空公司對攜帶備用鋰電池或外置充電器的規定：

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國泰航空 Cathay Pacific

  • 每位旅客可攜帶20件低於100瓦時（Wh）或2克鋰容量（LC）的備用鋰電池（包括尿袋）。
  • 備用電池須得到足夠的保護以防短路，例如以原裝零售包裝包裹、以膠帶包上電極或放於獨立膠袋或保護套。
  • 乘客禁止透過座椅供電插座為外置充電器充電，或在航班上使用外置充電器為個人電子設備充電或供電。

詳情請參閱：【國泰航空官網

香港快運 HK Express

  • 每名旅客只可攜帶最多20件備用電池（包括尿袋）
  • 備用電池必需獨立包裹以防止短路
  • 備用金屬鋰電池不可超過2克
  • 備用鋰離子電池不可超過100瓦時

詳情請參閱：【香港快運官網

香港航空 Hong Kong Airlines

  • 乘客不得在飛行期間使用外置充電器為便攜電子設備充電，或在飛行期間為外置充電器充電。
  • 每名乘客限帶20件100瓦時以下或少於2克的備用鋰電池（包括尿袋）。

詳情請參閱：【香港航空官網

大灣區航空 Greater Bay Airlines

  • 每位乘客最多攜帶20件低於100瓦時或2克鋰含量的備用鋰電池（包括尿袋）。
  • 備用電池必須單獨放置於原有的零售包裝內，或將外部接觸端口封好或單獨放置於保護袋中，以防止短路。

詳情請參閱：【大灣區航空官網

中華航空 China Airlines

  • 每名旅客可攜帶最多20件不超過100瓦時或2克鋰容量的備用鋰電池（包括尿袋）。
  • 基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝。
  • 行動電源及備用鋰電池全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

詳情請參閱：【中華航空官網

長榮航空 EVA Air

  • 每名旅客最多可攜帶20個低於100瓦時的備用電池（包括尿袋）。
  • 為確保飛航安全，行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電。
  • 如個人電子產品有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量。多數機型座椅亦提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

詳情請參閱：【長榮航空官網

日本航空 JAL

  • 鋰電池、鋰離子電池單體（備用電池・自電子器材取下或行動電源器材）無法受理託運（寄艙）。
  • 乘客可攜帶不超過100瓦時或2克鋰容量的備用鋰電池（包括尿袋）。

詳情請參閱：【日本航空官網

全日空 ANA

  • 具備鋰離子電池之行動電池的額定容量 (Wh) 若小於 160Wh，則可隨身攜帶上機。
  • 若額定容量 (Wh) 未載明，則則視為超過160Wh，不得隨身攜帶上機，亦不得託運。

詳情請參閱：【全日空官網

新加坡航空 Singapore Airlines

  • 每名旅客可攜帶20件未放置於設備內的備用電池（包括尿袋），電容量須小於100瓦特小時或2克鋰容量。
  • 備用鋰電池不得放入託運行李中，僅得放入隨身行李。
  • 備用電池需放在原廠包裝中，否則應將電池金屬部分（接點）包覆膠帶或將電池放在保存盒或塑膠袋中，避免受損或短路。

詳情請參閱：【新加坡航空官網

亞洲航空 AirAsia

  • 僅可在隨身行李中攜帶最多5件100瓦時或以下的備用電池(包括尿袋)，不得作為托運行李攜帶。
  • 在所有亞洲航空航班上，嚴禁使用行動電源，也嚴禁為其充電，無論其容量或認證如何。
  • 行動電源必須存放在座椅口袋/座椅下方。

詳情請參閱：【亞洲航空官網

尿袋上機限制｜1招判斷尿袋是否合規

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想知道手中的尿袋是否符合規定，可查看尿袋上標示的電池容量（mAh）及電壓（V），再透過以下公式進行換算。

計算公式：

容量（mAh）× 電壓（V）÷ 1000 = 瓦時（Wh）

以一個20,000mAh、電壓為3.7V的尿袋為例，換算後相等於74Wh，符合國際航空運輸協會及大部分航空公司的規定，可以攜帶上機。

延伸閱讀：尿袋6大選購指南　容量/充電速度/安全認證　原來行動電源會過期？【附登機限制】

外置充電器尿袋6大選購指南，睇清容量、充電速度、安全認證等。

不少人去旅行都會帶備「尿袋」，而坊間的選擇琳琅滿目，應該如何挑選？如果想帶上飛機，最大容量是多少？TOPick整合尿袋6大選購指南，以及消委會安全使用貼士，供大家參考。詳情請看：【下一頁

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