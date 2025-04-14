尿袋上機限制｜10大航空公司最新規定　1招判斷「尿袋」是否合規

【尿袋／外置充電器／尿袋飛機／尿袋上機】根據民航處最新規定，4月7日起乘客不得在航班上使用外置充電器（俗稱「尿袋」）充電，或為外置充電器充電，也不得把外置充電器放置在行李架上。TOPick整合10大航空公司的攜帶鋰電池的規定，供大家參考。

最新影片：

尿袋上機限制｜帶上飛機有容量限制？

不同航空公司對於尿袋電池容量的要求各有不同，但大多會以「瓦時」（Wh）作為量度單位。根據國際航空運輸協會（IATA）規定，乘客不得攜帶容量超過100Wh的行動電源，且不能寄艙。

尿袋上機限制｜10大航空公司最新規定

以下為10大航空公司對攜帶備用鋰電池或外置充電器的規定：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

國泰航空 Cathay Pacific

每位旅客可攜帶20件低於100瓦時（Wh）或2克鋰容量（LC）的備用鋰電池（包括尿袋）。

備用電池須得到足夠的保護以防短路，例如以原裝零售包裝包裹、以膠帶包上電極或放於獨立膠袋或保護套。

乘客禁止透過座椅供電插座為外置充電器充電，或在航班上使用外置充電器為個人電子設備充電或供電。

詳情請參閱：【國泰航空官網】

香港快運 HK Express

每名旅客只可攜帶最多20件備用電池（包括尿袋）

備用電池必需獨立包裹以防止短路

備用金屬鋰電池不可超過2克

備用鋰離子電池不可超過100瓦時

詳情請參閱：【香港快運官網】

香港航空 Hong Kong Airlines

乘客不得在飛行期間使用外置充電器為便攜電子設備充電，或在飛行期間為外置充電器充電。

每名乘客限帶20件100瓦時以下或少於2克的備用鋰電池（包括尿袋）。

詳情請參閱：【香港航空官網】

大灣區航空 Greater Bay Airlines

每位乘客最多攜帶20件低於100瓦時或2克鋰含量的備用鋰電池（包括尿袋）。

備用電池必須單獨放置於原有的零售包裝內，或將外部接觸端口封好或單獨放置於保護袋中，以防止短路。

詳情請參閱：【大灣區航空官網】

中華航空 China Airlines

每名旅客可攜帶最多20件不超過100瓦時或2克鋰容量的備用鋰電池（包括尿袋）。

基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝。

行動電源及備用鋰電池全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

詳情請參閱：【中華航空官網】

長榮航空 EVA Air

每名旅客最多可攜帶20個低於100瓦時的備用電池（包括尿袋）。

為確保飛航安全，行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電。

如個人電子產品有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量。多數機型座椅亦提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

詳情請參閱：【長榮航空官網】

日本航空 JAL

鋰電池、鋰離子電池單體（備用電池・自電子器材取下或行動電源器材）無法受理託運（寄艙）。

乘客可攜帶不超過100瓦時或2克鋰容量的備用鋰電池（包括尿袋）。

詳情請參閱：【日本航空官網】

全日空 ANA

具備鋰離子電池之行動電池的額定容量 (Wh) 若小於 160Wh，則可隨身攜帶上機。

若額定容量 (Wh) 未載明，則則視為超過160Wh，不得隨身攜帶上機，亦不得託運。

詳情請參閱：【全日空官網】

新加坡航空 Singapore Airlines

每名旅客可攜帶20件未放置於設備內的備用電池（包括尿袋），電容量須小於100瓦特小時或2克鋰容量。

備用鋰電池不得放入託運行李中，僅得放入隨身行李。

備用電池需放在原廠包裝中，否則應將電池金屬部分（接點）包覆膠帶或將電池放在保存盒或塑膠袋中，避免受損或短路。

詳情請參閱：【新加坡航空官網】

亞洲航空 AirAsia

僅可在隨身行李中攜帶最多5件100瓦時或以下的備用電池(包括尿袋)，不得作為托運行李攜帶。

在所有亞洲航空航班上，嚴禁使用行動電源，也嚴禁為其充電，無論其容量或認證如何。

行動電源必須存放在座椅口袋/座椅下方。

詳情請參閱：【亞洲航空官網】

尿袋上機限制｜1招判斷尿袋是否合規

▼ 點擊圖片放大 +2

想知道手中的尿袋是否符合規定，可查看尿袋上標示的電池容量（mAh）及電壓（V），再透過以下公式進行換算。

計算公式：

容量（mAh）× 電壓（V）÷ 1000 = 瓦時（Wh）

以一個20,000mAh、電壓為3.7V的尿袋為例，換算後相等於74Wh，符合國際航空運輸協會及大部分航空公司的規定，可以攜帶上機。

▲ 外置充電器尿袋6大選購指南，睇清容量、充電速度、安全認證等。

不少人去旅行都會帶備「尿袋」，而坊間的選擇琳琅滿目，應該如何挑選？如果想帶上飛機，最大容量是多少？TOPick整合尿袋6大選購指南，以及消委會安全使用貼士，供大家參考。詳情請看：【下一頁】

更多生活智慧：

手機電池｜快充不會縮短手機電池壽命？ 專家指3種行為才是最大原因！

手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池 iPhone咁設定即可延長電池壽命

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】