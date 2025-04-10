  • 25°C
香港時間：2025410日 (四) 21:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞優惠｜麥當勞深海狹鱈魚柳系列回歸　$29即嘆鱈魚堡套餐+減$3優惠券

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

麥當勞深海狹鱈魚柳系列回歸，限時優惠$29即嘆鱈魚堡套餐！

麥當勞又有新優惠啦！由即日起麥當勞再度與譚旻萱（Mandy）合作帶來深海狹鱈魚柳系列早晨套餐！同時亦推出多個早晨超值優惠，包括「$29深海狹鱈魚堡配飲品」以及「深海狹鱈魚柳系列套餐減$3」，想嘆個靚早餐的大家切勿錯過！

麥當勞優惠｜深海狹鱈魚柳系列回歸 

麥當勞深海狹鱈魚柳系列於早餐時段（每日早上4時至11時，公眾假期除外）回歸，其中包括深受大家歡迎的深海狹鱈魚堡，以鬆軟長麵包，夾著份量十足的原塊狹鱈魚柳，加上香濃芝士、爽脆生菜和滋味沙律醬，多重滋味帶給大家超大滿足！另外，深海狹鱈魚柳精選早晨套餐亦會同步回歸，為新一天填充能量！

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

TOPick一分鐘
好男人面相︱堪輿學家唐碧霞分析3大好老公面相 1部位夠圓潤代表愛回家

麥當勞優惠｜限時$29即嘆深海狹鱈魚堡套餐

麥當勞App同日起會推出平日限定超值優惠「$29深海狹鱈魚堡配飲品」（原價$44起） 優惠，更加加$4轉McCafé凍即磨黑咖啡或加$5.5 轉McCafé熱即磨鮮奶咖啡。此外，「深海狹鱈魚柳系列套餐減$3」優惠券亦會同步推出，讓大家可於輕鬆食到人氣早餐！

更多著數優惠：

機票優惠｜突發即搶　沖繩縣全線航點單程票價低至港幣 $0 起【附購票網站】

MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折　服飾/零食/家品最平$11起

開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

著數優惠｜美亞廚具盤點清倉低至1折　過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起
13:33 2025/04/09
著數優惠｜美亞廚具盤點清倉低至1折　過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起
八達通派錢︱八達通送$50增值額　Android手機用戶專享簡單4步領取
12:17 2025/04/09
八達通派錢︱八達通送$50增值額　Android手機用戶專享簡單4步領取
開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折
今日 18:58
開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折
MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折　服飾/零食/家品最平$11起
今日 18:24
MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折　服飾/零食/家品最平$11起
新產品︱甜品店Pâtisserie Jane春夏手工撻新登場　開心果白桃玫瑰4款限定口味
今日 16:45
新產品︱甜品店Pâtisserie Jane春夏手工撻新登場　開心果白桃玫瑰4款限定口味
機票優惠｜突發即搶　沖繩縣全線航點單程票價低至港幣 $0 起【附購票網站】
今日 18:23
機票優惠｜突發即搶　沖繩縣全線航點單程票價低至港幣 $0 起【附購票網站】

你可能感興趣

著數優惠｜美亞廚具盤點清倉低至1折　過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起
13:33 2025/04/09
著數優惠｜美亞廚具盤點清倉低至1折　過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起
八達通派錢︱八達通送$50增值額　Android手機用戶專享簡單4步領取
12:17 2025/04/09
八達通派錢︱八達通送$50增值額　Android手機用戶專享簡單4步領取
開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折
今日 18:58
開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折
著數優惠 早餐 麥當勞

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍