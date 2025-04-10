麥當勞優惠｜麥當勞深海狹鱈魚柳系列回歸　$29即嘆鱈魚堡套餐+減$3優惠券

▲ 麥當勞深海狹鱈魚柳系列回歸，限時優惠$29即嘆鱈魚堡套餐！

麥當勞又有新優惠啦！由即日起麥當勞再度與譚旻萱（Mandy）合作帶來深海狹鱈魚柳系列早晨套餐！同時亦推出多個早晨超值優惠，包括「$29深海狹鱈魚堡配飲品」以及「深海狹鱈魚柳系列套餐減$3」，想嘆個靚早餐的大家切勿錯過！

麥當勞優惠｜深海狹鱈魚柳系列回歸

麥當勞深海狹鱈魚柳系列於早餐時段（每日早上4時至11時，公眾假期除外）回歸，其中包括深受大家歡迎的深海狹鱈魚堡，以鬆軟長麵包，夾著份量十足的原塊狹鱈魚柳，加上香濃芝士、爽脆生菜和滋味沙律醬，多重滋味帶給大家超大滿足！另外，深海狹鱈魚柳精選早晨套餐亦會同步回歸，為新一天填充能量！

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麥當勞優惠｜限時$29即嘆深海狹鱈魚堡套餐

麥當勞App同日起會推出平日限定超值優惠「$29深海狹鱈魚堡配飲品」（原價$44起） 優惠，更加加$4轉McCafé凍即磨黑咖啡或加$5.5 轉McCafé熱即磨鮮奶咖啡。此外，「深海狹鱈魚柳系列套餐減$3」優惠券亦會同步推出，讓大家可於輕鬆食到人氣早餐！

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