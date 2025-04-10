幼稚園資助｜幼稚園單位資助減1%校舍維修資助大削8%　議員料勢掀加價潮斥不顧教育質素

▲ 教育局公布參加幼稚園教育計劃下每名學童資助額將下調。（資料圖片）

政府財赤下，幼稚園教育計劃下的幼稚園學生「按人頭」單位資助將在新學年減1.1%，炊事員及校舍維修資助更大削8%。有議員批評當局決定未顧慮教育質素，亦料勢掀幼稚園界加價潮。

教育局今（10日）向參與計劃的幼稚園發通告，列出2025/26學年幼稚園每名學童資助額將下調，半日制、全日制和長全日制分別減至38,780元、50,410元和62,050元，均較2024/25學年減少1.1%；炊事員資助和維修資助更分別下調8.4%和8.2%，前者減至195,850元，後者按人頭提供1,010元資助。局方在通告中指，2025/26年度政府經常開支節省幅度會由1%增至2%，調整資助額是為了「更有效運用公共資源」。

幼稚園學費調整申請將於6月9日截止。雖然政府資助縮減，但學費上限維持不變，半日制幼稚園學費上限為全年11,690元，全日制和長全日制上限則同為30390元。另隨著公務員在2025/26年度凍薪，下學年幼稚園教學人員薪酬部分資助額及教職員薪酬範圍均維持不變。

目前幼教計劃下大部分半日班「真免費」，資助額削減後會否需要變成需收費？教育局在通告重申，政府資助原則上已足以讓幼稚園提供「免費優質半日制」服務，全日制和長全日制課程學費亦應該在低水平，指學校申請調整學費需充分理據和數據支持。

立法會教育界議員朱國強相信普遍幼稚園會申請加學費，全日制學費加幅料更高，憂慮隨著政府取消2,500元學生津貼，將加重家長負擔。他亦指幼教界已多次反映單位資助額未能應付開支，形容措施對學校營運雪上加霜，批評當局「為減而減」，未顧慮教育質素。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲稱，隨著學童人口下跌，削減資助會令幼稚園財政處境更艱難。至於會否有幼稚園的免費半日班轉為收費，她指申請程序較複雜，相信學校一般會避免，又稱凍結薪酬範圍將更難留住教師人手。

教育局回應稱，幼稚園可善用現有資源和按實際需要申請調整學費，有經濟需要的家庭可申請學費及膳食費減免等，局方會繼續密切留意幼稚園情況以提供支援。

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