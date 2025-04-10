啟德體育園｜有體育運動日數KPI　不達標日罰50萬

▲ 文體旅局透露，倘體育園不達到體育活動舉辦日數的KPI需罰款，主場館一日可罰50萬元。(曾耀輝攝)

啟德體育園開幕一個月，文體旅局透露，倘體育園不達到體育活動舉辦日數的KPI需罰款，主場館一日可罰50萬元。局長羅淑佩昨表示，現需要觀察營運，傾向彈性處理達標情況，形容不達標就罰款未必是最好辦法。

▲ 文體旅局透露，倘體育園不達到體育活動舉辦日數的KPI需罰款，主場館一日可罰50萬元。(曾耀輝攝)

日前文體旅局文件透露，按照營運要求規定，啟德體育園有限公司（營運公司）舉行體育活動的日數，必須達到績效指標（KPI），如未能達標，政府可根據合約要求營運公司繳交指定金額。

▲ 文體旅局透露，倘體育園不達到體育活動舉辦日數的KPI需罰款，主場館一日可罰50萬元。(資料圖片)

主場館體育活動指標 每年40日

以啟德主場館為例，第1至第5個營運年度舉辦的體育活動需達每年40日，低於最低規定時，每日罰50萬元。其他場館以及體育活動的出席人次都有類似規定。

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羅淑佩出席財委會特別會議，指KPI已是一段時間之前提出的指標，到準備體育園工作、正式營運時發現需要摸索期，現正觀察體育和文藝活動的日子和需求。她明言對幾個場館的充分使用「好有信心」，「是否與資料上數年前甚至十年前的指標完全脗合，我覺得需要觀察，我傾向有一定彈性處理達標情況，動輒不達標就罰款，未必是目前營運的最好辦法。」

政府致力推動盛事經濟，當局表示根據推算，去年全年有超過240項盛事，吸引約200萬名旅客參與，為香港帶來約75億元消費額，經濟增加價值約45億元。至於2025年上半年，估計會吸引約84萬名旅客參與，會為香港帶來約33億元消費額，經濟增加價值約為18億元。

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