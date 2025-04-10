  • 24°C
香港時間：2025410日 (四) 23:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊客熱點｜萬宜水庫東壩　未擬增大型交通工具

港聞

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

文體旅局局長羅淑佩表示，東壩未必大規模引入交通工具，發展成打卡熱點。（資料圖片）

西貢萬宜水庫東壩成為小紅書旅遊熱點，周末出現數百人候車長龍，有「黑的」更坐地起價索逾1,000元，議員紛紛關注交通安排。文體旅局局長羅淑佩表示，東壩未必大規模引入交通工具，發展成打卡熱點。

羅淑佩指，對於有大型交通工具駛入山中的做法「存疑」，因或會失卻行山的原意，又或使行山人士感到不便和不安全。

倘白臘添登岸設施　或損自然生態

旅遊界議員姚柏良建議在東壩附近的白臘，增設登岸設施，方便市民前往東壩。羅淑佩回應指作為一個拯溺潛水員，不太贊成那裏有大規模登岸設施，因自然資源可能會受破壞。她強調發展時需平衡，旅遊事務署、漁護署和運輸署很快會召開會議，理順交通問題。

政府發言人回應西貢區議會查詢時表示，因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，盡量增加班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。而的士司機違法方面，去年警方共進行58次宣傳教育及執法行動，票控7名司機拒載或未有展示的士司機證，4名司機因濫收車費被捕。今年首3個月亦接到11宗涉及的士投訴，當中6宗在東壩範圍，3名濫收車費司機被捕。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

海島海岸遊｜推廣海島海岸旅遊發展　羅淑佩擬放寬垂釣　容許「即撈即捕即食」
今日 11:43
海島海岸遊｜推廣海島海岸旅遊發展　羅淑佩擬放寬垂釣　容許「即撈即捕即食」
訪港旅客｜旅發局去年邀逾620名KOL來港　榜首網紅粉絲數近億
23:00 2025/04/09
訪港旅客｜旅發局去年邀逾620名KOL來港　榜首網紅粉絲數近億
五一黃金周｜文體旅局統籌旅客接待預備工作　羅淑佩籲業界加強協調溝通
14:58 2025/04/09
五一黃金周｜文體旅局統籌旅客接待預備工作　羅淑佩籲業界加強協調溝通

你可能感興趣

海島海岸遊｜推廣海島海岸旅遊發展　羅淑佩擬放寬垂釣　容許「即撈即捕即食」
今日 11:43
海島海岸遊｜推廣海島海岸旅遊發展　羅淑佩擬放寬垂釣　容許「即撈即捕即食」
訪港旅客｜旅發局去年邀逾620名KOL來港　榜首網紅粉絲數近億
23:00 2025/04/09
訪港旅客｜旅發局去年邀逾620名KOL來港　榜首網紅粉絲數近億
五一黃金周｜文體旅局統籌旅客接待預備工作　羅淑佩籲業界加強協調溝通
14:58 2025/04/09
五一黃金周｜文體旅局統籌旅客接待預備工作　羅淑佩籲業界加強協調溝通
羅淑佩 西貢區 小紅書 行山 運輸署 交通 司機 運輸 小巴 漁護署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間16:05）
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍
遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍