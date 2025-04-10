遊客熱點｜萬宜水庫東壩　未擬增大型交通工具

▲ 文體旅局局長羅淑佩表示，東壩未必大規模引入交通工具，發展成打卡熱點。（資料圖片）

西貢萬宜水庫東壩成為小紅書旅遊熱點，周末出現數百人候車長龍，有「黑的」更坐地起價索逾1,000元，議員紛紛關注交通安排。文體旅局局長羅淑佩表示，東壩未必大規模引入交通工具，發展成打卡熱點。

羅淑佩指，對於有大型交通工具駛入山中的做法「存疑」，因或會失卻行山的原意，又或使行山人士感到不便和不安全。

倘白臘添登岸設施 或損自然生態

旅遊界議員姚柏良建議在東壩附近的白臘，增設登岸設施，方便市民前往東壩。羅淑佩回應指作為一個拯溺潛水員，不太贊成那裏有大規模登岸設施，因自然資源可能會受破壞。她強調發展時需平衡，旅遊事務署、漁護署和運輸署很快會召開會議，理順交通問題。

政府發言人回應西貢區議會查詢時表示，因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，盡量增加班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。而的士司機違法方面，去年警方共進行58次宣傳教育及執法行動，票控7名司機拒載或未有展示的士司機證，4名司機因濫收車費被捕。今年首3個月亦接到11宗涉及的士投訴，當中6宗在東壩範圍，3名濫收車費司機被捕。

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