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關愛隊｜麥美娟︰若非關愛隊服務　成本將會是現時撥款資源的三倍

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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民政及青年事務局長麥美娟。（政府新聞網圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，關愛隊已總共探訪了39萬個長者戶及有需要的住戶，提供了4萬3千次簡單家居或其他支援服務，亦在區內舉辦了2萬3千項符合區情的活動。

麥美娟今日出席活動後接受傳媒訪問時指，以上服務若不是由關愛隊成員做，而是透過公務員做或由其他專業隊伍做，成本會是現在給予關愛隊的撥款和資源的三倍，「故我們是透過給予關愛隊資源，而關愛隊隊員全部都是義工，那些資源是用於他們提供的服務和所需要購買的物資，再透過他們凝聚社區力量，大家一起去為市民提供服務。」麥希望日後的工作可得到更多市民的了解，得到社會上更多人的支持，希望更多人可加入關愛行列，一起為市民提供更好服務。

有立法會議員在特別財委會查詢18區「日夜都繽紛」活動開支和成效等，但當局回應指，各項活動涉及的工作，由各區民政處以現有資源及人手推行，因此未有備存相關開支等資料。

麥美娟再解釋，民政事務總署是多想出一個項目，就多做一個項目，即是一有新構思或計劃，現有同事就要更辛苦加班工作。她又說，現時每名同事都是同時做多件事（multi-tasking），難以「鎅開」同事的工時，說明哪一分鐘是負責處理「日夜都繽紛」相關工作、哪一分鐘是聯繫地區關愛隊。

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麥美娟 民政及青年事務局 民政事務總署 立法會 政治

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