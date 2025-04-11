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古天樂眼疾︱古仔解釋近期常戴太陽眼鏡原因　古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿兩個洞

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

古天樂自揭患飛蚊症。

【古天樂 / 香港國際電影節 / 風林火山 / 康城影展】《第49屆香港國際電影節》在昨日開鑼，本屆焦點影人古天樂聯同兩部開幕電影《懺悔有時》日本導演中島哲也與監製成瀨保則 、《搖籃凡世》導演張吉安與演員廖子妤及袁富華，以及任名家講座嘉賓的日本影后安藤櫻齊出席開幕禮。

近期古天樂出席活動常戴太陽眼鏡，他解釋因有眼疾，稱︰「右眼視網膜穿咗兩個窿，依家隻眼有飛蚊症得好多緊要，好多黑線飛嚟飛去。」因此要戴「黑超」減少強光入眼，形容：「將個backgorund較暗少少就冇咁嚴重。」他透露正安排做手術。

同時，他表示因為手術前不可戴隱形眼鏡，而且手術後要休養一星期，之後有一段時間不能坐飛機，所以要編排好工作檔期。

送院途中︱卓韻芝作品終極預告及海報曝光　古天樂游學修潘燦良探討生死課題

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古天樂眼疾︱將與游學修齊出席分享會

至於今次電影節選映10部古天樂主演的電影外，他並將出席由游學修主持的1小時分享會，問到屆時會上將談甚麼內容，他稱二人未討論，指：「我都唔知點講，想唔太多準備去講。」

另外，游學修是古天樂的旗下藝人，問他對方決定「試當真」結束前，有沒有向他提及，古天樂稱：「最重要自己舒服，一個台係唔可以一路做落去，都要有完結時間。」

至於古天樂有份演出的電影《風林火山》入圍康城影展「午夜放映單元」，並有望今年正式上映，他表示自己自己看過4至5小時版本，但未沒看最新版本。

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