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谷峰離世︱《九品芝麻官》谷峰離世享年94歲　生前最後露面笑容燦爛向鏡頭「舉V」

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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《九品芝麻官》谷峰離世享年94歲　生前最後露面笑容燦爛向鏡頭「舉V」

【谷峰／谷峰離世／九品芝麻官／白眉鷹王／邵氏男星】R.I.P！老牌藝人谷峰日前突傳出離世消息，享年94歲。谷峰生前代表作有《倚天屠龍記》、《九品芝麻官》、《鹿鼎記》等，曾兩度獲得金馬獎最佳男配角。自2011年淡出幕前後深居簡出，2年前最後露面可見其精神甚佳，笑容燦爛向鏡頭「舉V」，和藹面容令人不捨。

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4月10日，前邵氏男星谷峰突傳出離世消息，享年94歲，消息由前邵氏武打男星衛子雲於社交平台發佈，好友邵音音亦證實死訊。消息指出，谷峰於上月27日下午4點30分左右，被家人發現在寓所中離世，死因尚未公佈。

對於谷峰離世，早前於無綫綜藝節目《與天地對話》中提及自己在多年前曾得到前輩谷峰鼓勵、因此堅持演藝路的姜皓文，直言「好可惜」：

佢係一個我非常尊敬嘅前輩同老師，希望佢一路好走。

姜皓文表示，自己雖有一段時間沒與谷峰聯絡，但一直很掛念對方；希望谷峰的家人不要太難過。

大半生貢獻演藝事業 《九品芝麻官》常威爸成經典

谷峰於60年代加入邵氏，生前曾參與過二百五十多部電影和三十多部電視劇，代表作包括《倚天屠龍記》、《新獨臂刀》等，參演港產電影最經典屬與周星馳合作的《九品芝麻官》「常威」父親一角。90年代時，谷峰還拍過不少電視劇，當中包括《鹿鼎記》、《創世紀》等，谷峰亦曾憑電影《武松》以及《待罪的女孩》，兩度獲得台灣金馬獎最佳男配角，更被封為「金牌綠葉」。

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2011年起淡出幕前 2年前最後露面燦笑「舉V」

谷峰自2008年拍完《法證先鋒II》，便沒有再拍無綫劇；而最後一部參演電視劇則是《廉政行動2011》，最後參與的一部電影是《我愛HK開心萬歲》，之後便淡出幕前，深居簡出。有傳谷峰是於家中休養，但不時會與以前邵氏老同事楚原等人敘舊。有不少網民都曾偶遇谷峰，拍下照片後分享到社交平台。

而谷峰最後一次露面是在2022年，當時他已年屆92歲，兩鬢斑白，但從照片可見精神狀態甚佳，面向鏡頭笑得很開心，更向拍攝者「舉V」，十分親切。

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