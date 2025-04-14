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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

中華基督教會長洲堂錦江幼稚園/幼兒園/長洲】長洲這座被大海環抱的小島，不僅擁令人陶醉自然景致，更孕育出充滿活力與特色教育的幼稚園，承載著孩子們的夢想。在這樣得天獨厚環境下，幼稚園會採取哪些特色教學？教育理念是如何生根發芽？

錦江幼稚園｜寬敞環境 豐富自由探索

錦江幼稚園由中華基督教會長洲堂主辦的非牟利幼稚園，在1960年創辦，歷史悠久，辦學經驗豐富。寬敞校園環境是幼稚園最大特色之一，可謂全長洲最大的幼稚園校舍，小朋友可以在校園自由走動，進行各種探索和學習活動。

校舍樓高3層，地下是N班、K1班課室，2樓及3樓則是K2、K3哥哥姐姐的課室；學校設有戶外操場，設施包話︰鞦韆、玩具屋、繩網、滑梯等，供幼兒上體能課或各式課外活動使用。

吳覺汶校長從柔道選手到校長，挫折教會他有耐性。（越玲瓏攝）

錦江幼稚園｜校長原應徵體能教練 意外踏入幼教

剛新上任的吳覺汶校長，分享了他踏入幼兒教育領域的有趣經歷。曾是港隊柔道選手的吳校長，笑言本來是應徵體能教練，教授中小學生體能，沒想到被安排到幼稚園教小朋友。

起初他十分抗拒，畢竟幼兒園大多是女教師，而且他也不知如何與小朋友溝通相處。經過幾個月嘗試後，他漸漸發現與小朋友相處的樂趣，並找到了和他們相處、教授體能活動的技巧。從此，他愛上了這個行業。

在一位校長推薦下，他甚至報讀了相關課程，放棄原有工作，全職學習一年後，正式成為一名幼稚園教師。憑著自己的努力，他從教師、級組長到主任，直至今日的校長職位，他十分感謝中華基督教會給予他機會。

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錦江幼稚園｜引發小朋友好奇心最重要

談到學校教學理念，吳校長表示，香港大部分幼稚園教學理念其實差別不大，但他們學校希望小朋友能在這裡盡情玩耍，在玩的過程中不知不覺地學習。他認為引發小朋友好奇心是最重要，因為有了好奇心，他們便會主動尋找答案︰如小朋友可能會通過問家長、自己在街上觀察等方式去探索；而在玩耍中，他們也能自然地找到各種答案。

當今教學環境中勤有功，氣也有益，玩耍同樣能讓孩子收穫知識。

錦江幼稚園｜教育不是灌輸  而是燃點好奇心

在幼稚園階段，學校注重培養小朋友好奇心，有了好奇心才會有學習動機。以動物課程為例，老師不會讓小朋友單純通過書本或影片去了解動物，而是透過參觀或把寵物帶到學校，讓小朋友近距離觀察和認識動物特徵和特性，從而誘發他們的興趣，並主動回家與父母分享。

長洲是一個漫活的小島，備有得天獨厚地理環境，為學校提供了自然教育優勢。（越玲瓏攝）

在正式教書前，老師會通過探索活動引發小朋友好奇心和學習動機，讓他們在遊戲和探索中找到新知識，然後老師再將這些知識與書本內容相結合，讓小朋友自己在書中找出答案，使知識得以內化。這樣小朋友不會覺得是在被動學習，反之是和老師玩樂過程中，自然地學到了東西。

老師職責不僅是教書，更重要是教小朋友如何讀書。

錦江幼稚園｜得天獨厚的自然教育

長洲是一個漫活的小島，備有得天獨厚地理環境，為學校提供了自然教育優勢。吳校長表示在課堂以外，會帶領學生到校外實地觀察植物和動物，如近期海洋公園探索大熊貓，觀察大熊貓居住環境。

學校又與自然教育機構合作︰例如食環園參觀，讓他們了解如何善用資源，將其變成肥料；親身體驗耕田樂趣，從而學習珍惜食物。學校附近沙灘也是教學資源之一，教他們愛護環境，進行垃圾清理和分類活動，學習環境愛護及循環利用的理念。長洲能讓小朋友如此近距離地進行實地學習觀察，這樣優勢在香港著實是難能可貴。

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錦江幼稚園｜家長︰孩子在長洲親近大自然讀書開心

Jasmine的孩子就讀於錦江K3全日班，她先生是長洲居民，婚後從市區搬來此地。在她眼中，長洲小區十分親切，戶外環境優美，無論對小朋友還是大人而言，都是一個宜居的好地方。談及選擇錦江幼稚園的原因，Jasmine直言最初是被寬敞校舍吸引，孩子能有更多活動空間。此外，她留意到老師們非常關注學生，這一點讓她格外安心。

Cat的孩子就讀K2全日班，她與Jasmine有相似的經歷，同樣是跟隨先生搬進長洲居住。對於錦江幼稚園，Cat稱在選擇學校時，留意到老師們普遍年輕有活力，教學方式創新，不顯老派，給她留下了深刻印象。

在談到家校合作方面，兩位家長都充分肯定，學校定期反饋進度，舉辦親子活動、親子班、安排觀課，社工也參與活動、設立興趣班，增加了家校透明度及互動。孩子在長洲讀書開心，能親近大自然，學校常安排外出考察，如關公亭、花園、餐廳、惜食園等社區活動，助小朋友實踐中學習和成長。家長們一致認為，孩子在幼稚園的開心程度大於學術成績，短期內，家長們都沒有讓孩子搬回市區讀書的打算。

吳校長將柔道經驗融入小朋友教養中，鼓勵小朋友面對困難時要有不屈不撓的精神。（越玲瓏攝）

錦江幼稚園｜未來政策：引入優質英語學習課程

對於幼稚園的未來發展，吳校長表示學校現行教育方針具有持續發展優勢，將在保持現有教學品質基礎上進行優化。除固有普通話教師及英語教學團隊負責常規課程外，因應以下3方面需求：學齡前兒童語言發展、家長對雙語啟蒙教育的期望、長洲作為國際化居住圈等，校方決議從下一年開始，實施系統化英語沉浸課程，希望小朋友能多說英文、多讀英文，最終做到敢說敢讀。

即使錯也不要緊，因為錯誤是學習過程中的一部分。

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錦江幼稚園｜柔道累積經驗︰以禮開始以禮結束

在教育工作中，吳校長將柔道經驗融入小朋友教養中，他深知在柔道學習中，每一次摔倒後重新站起、每一次失敗後的堅持，都是成長重要一課。因此，他鼓勵小朋友在面對困難時要有不屈不撓的精神，正如他在柔道生涯中數次經歷挫折卻從未放棄一樣︰在幼稚園體育活動或日常挑戰中，當小朋友遇到難以完成的任務而產生退縮情緒時，吳校長會耐心地告訴小朋友失敗只是暫時，只要堅持下去，就一定能取得進步。

此外，柔道注重禮儀和尊重對手的精神，因此在幼稚園各種活動中，吳校長時刻提醒小朋友要有禮貌，尊重他人意見和成果，透過這些細微的舉動，幫助小朋友塑造良好品德和行為習慣。

中華基督教錦江幼稚園校舍寬闊。（越玲瓏攝）

錦江幼稚園｜幼稚園/幼兒園學費

2024-2025年度 幼稚園學費費用
上午班免費
全日班扣除免費優質幼稚園教育計劃資助
9月至明年7月學費為 $1046
膳食$367
每月合共費用$1,413
茶點費每月$100

2024-2025年度 幼兒園學費費用
半日班每月$2,997共交12期
全日班每月$4,998共交12期
膳食費每月$460
茶點費每月$100

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