港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座

▲ 有其母必有其女，身為港姐冠軍的女兒，絕對可力爭最美星二代寶座！

【郭羨妮/港姐冠軍/凍齡/星二代】現年50歲的郭羨妮（Sonija）參選《1999年度香港小姐競選》奪冠而入行，更憑中英混血美貌被譽為最美港姐之一，不過她自2011年與內地武指朱少傑結婚兼誕下一女後，已減少幕前演出，專心相夫教女，轉眼愛女已13歲，日前Sonija以「回春」造型與囡囡到沙灘嬉水，見女兒暴風式成長，有望爭奪最美星二代寶座！

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港姐冠軍郭羨妮︱四料冠軍港姐曾緋聞不斷

Sonija當年奪得港姐冠軍、最上鏡小姐、國際親善小姐、千禧才智小姐，成為四料冠軍，風頭一時無倆，由於混血五官標緻，美女桃花自然多，她加入娛樂圈後，曾跟多名男藝人傳出緋聞，包括古天樂、馬德鐘、陳坤和陶大宇等，不過最終Sonija情歸內地武術指導朱少傑，雖然婚後減少公開露面，但Sonija仍不時在社交網分享一家三口的生活點滴，家庭生活美滿。

港姐冠軍郭羨妮︱以青春Look與女兒到沙灘嬉水

日前Sonija就分享與女兒Kylie去海灘的照片，見Sonija一身春日打扮相當青春，穿上印有小貓圖案的白Tee和白色短褲，露出一雙長腿，再外披一件米白色外套，頭戴棕色Cap帽和黑超，而且紮上孖辮，整體造型少女味十足，完全不似已經踏入半百之齡！而正值青春期的Kylie也暴風式成長，身高已跟媽咪差不多，加上一把長長秀髮，跟媽咪一樣是美人胚子。

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兩母女在沙灘玩得很盡興，大擺跳舞甫士拍照，Sonija留言謂：「世界紛紛擾擾，人們總要找個心理平衡點。出走一下，跟大自然接軌。聽著心愛的音樂，與我愛的人率真地放鬆自己，隨著拍子跳起舞來。快樂就是這麼簡單。#simplelife#findyourhappiness」足見她十分享受跟女兒的相處時光。

港姐冠軍郭羨妮︱覺得女兒是年輕版自己

Sonija曾表示Kylie就如年輕版的自己，Kylie的確遺傳了媽咪的深邃五官，在2022年更曾客串劇集，演出ViuTV劇集《冥冥之中》飾演患有自閉症嘅女孩，首次拍劇的Kylie當時就被導演大讚基本上每次演出都係1 Take過，而網民也大讚Kylie上鏡，相當有潛質繼承媽媽衣缽，而Sonija也曾講過不會反對Kylie加入娛樂圈，會給予女兒自由發展，但希望女兒現階段可以好好讀書及開心健康。

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港姐冠軍郭羨妮女兒︱女兒讀傳統名校曾受壓爆喊

雖然Kylie暫未隨媽咪加入娛樂圈，但在學業方面，她已成功入讀媽咪母校天神嘉諾撒學校，之後一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院。由於母校是傳統名校，Sonija在Kylie升小一時，已用心培育女兒，最終女兒順利入讀。不過Kylie性格好動，曾主動要學芭蕾，跆拳道和游泳等興趣班，甚至曾於舞蹈表賽得獎，正因為如此，Sonija形容女兒很難專心，做事十分慢和拖延，但又很討厭媽媽在旁邊催促和監督。

因此Sonija選擇放手讓女兒自行應付學業，但女兒在面對名校的功課壓力時容易有負面情緒，更試過做功課太辛苦而痛哭，令媽咪十分痛心，所以有計劃讓女兒赴加拿大升學，希望女兒能愉快學習，不過Kylie很喜歡學校，暫不捨得走。

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