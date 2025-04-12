一田優惠｜一田一連2日全線優惠低至4折　名牌行李箱減至$499+超市滿250享9折

▲ 全線一田於4月12-13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！

【靚媽精明眼/一田減價/一田優惠】全線一田於4月12至13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！生活百貨專區精選商品低至4折，單一消費滿指定金額享即低至9折優惠；超市購物同樣超值，單筆消費滿指定金額，即享9折；於每日一田超市購物滿$200享9折優惠。從新鮮食材、糧油雜貨、零食甜點，到居家寢具、旅行用品及母嬰商品，一站式滿足家庭需求！

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一田週末優惠｜生活百貨專區精選商品低至4折

▲ 全線一田於4月12-13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！ ▲ harajuku 20”/24”/26”/28”前揭式拉鍊硬行李箱特價$499-$799。 ▲ 卡撒天嬌Toscana 1200針長絨棉活性印花貢緞套裝（智慧被袋+床笠+有邊枕袋）（單人-加大）特價$699-$999。 ▼ 點擊圖片放大 +2

一田週末優惠｜生活百貨低至4折 超市享9折

在生活百貨方面，指定品牌正價商品低至4折，單一發票購買生活百貨商品滿$500可享95折，滿$2,000更可享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。此外，於一田超市單一發票購買超市商品滿$250即可享9折優惠；於每日一田超市購物滿$200同樣享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。

多款超市新鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

▲ 田會員於限定優惠(12-13/4)期間，購物淨額滿$288 即可獲得$30 優惠券($15 x 2)。

一田週末優惠｜會員專屬禮遇

此外，一田會員於4月12日至13日限定優惠期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2 張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用，詳情請參閱一田APP內優惠券的使用條款及細則。

一田限時折扣優惠推廣詳情：

推廣日期：

2025年4月12日至4月13日

推廣地點：

全線一田及每日一田 YATADAY（西沙GO PARK店除外）

推廣內容：

生活百貨：

指定品牌正價可享低至4折優惠。

單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$500 即享95折*（指定專櫃及貨品除外）。

單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$2,000即享9折*（指定專櫃及貨品除外）。

超市：

單一發票購買任何超市貨品淨值滿$250即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

每日一田：

單一發票購買任何超市貨品淨值滿$200即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

*$500或以上95折與$2000或以上9折之優惠不可同時使用。

會員專屬禮遇：

一田會員於限時折扣優惠（12-13/4）期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用。

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