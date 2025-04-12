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一田優惠｜一田一連2日全線優惠低至4折　名牌行李箱減至$499+超市滿250享9折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

全線一田於4月12-13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！

【靚媽精明眼/一田減價/一田優惠】全線一田於4月12至13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！生活百貨專區精選商品低至4折，單一消費滿指定金額享即低至9折優惠；超市購物同樣超值，單筆消費滿指定金額，即享9折；於每日一田超市購物滿$200享9折優惠。從新鮮食材、糧油雜貨、零食甜點，到居家寢具、旅行用品及母嬰商品，一站式滿足家庭需求！

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一田週末優惠｜生活百貨專區精選商品低至4折

  • 全線一田於4月12-13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！
  • harajuku 20”/24”/26”/28”前揭式拉鍊硬行李箱特價$499-$799。
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    一田週末優惠｜生活百貨低至4折 超市享9折

    在生活百貨方面，指定品牌正價商品低至4折，單一發票購買生活百貨商品滿$500可享95折，滿$2,000更可享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。此外，於一田超市單一發票購買超市商品滿$250即可享9折優惠；於每日一田超市購物滿$200同樣享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。

    多款超市新鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

    田會員於限定優惠(12-13/4)期間，購物淨額滿$288 即可獲得$30 優惠券($15 x 2)。

    一田週末優惠｜會員專屬禮遇

    此外，一田會員於4月12日至13日限定優惠期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2 張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用，詳情請參閱一田APP內優惠券的使用條款及細則。

    一田限時折扣優惠推廣詳情：

    推廣日期：

    2025年4月12日至4月13日

    推廣地點：

    全線一田及每日一田 YATADAY（西沙GO PARK店除外）

    推廣內容：

    生活百貨：

    • 指定品牌正價可享低至4折優惠。
    • 單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$500 即享95折*（指定專櫃及貨品除外）。
    • 單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$2,000即享9折*（指定專櫃及貨品除外）。

    超市：

    • 單一發票購買任何超市貨品淨值滿$250即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

    每日一田：

    • 單一發票購買任何超市貨品淨值滿$200即享9折（指定專櫃及貨品除外）。

    *$500或以上95折與$2000或以上9折之優惠不可同時使用。

    會員專屬禮遇：

    • 一田會員於限時折扣優惠（12-13/4）期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用。

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