一田優惠｜一田一連2日全線優惠低至4折 名牌行李箱減至$499+超市滿250享9折
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
【靚媽精明眼/一田減價/一田優惠】全線一田於4月12至13日推出一連兩日期間限定優惠，生活百貨及超市同步激減推出多重折扣！生活百貨專區精選商品低至4折，單一消費滿指定金額享即低至9折優惠；超市購物同樣超值，單筆消費滿指定金額，即享9折；於每日一田超市購物滿$200享9折優惠。從新鮮食材、糧油雜貨、零食甜點，到居家寢具、旅行用品及母嬰商品，一站式滿足家庭需求！
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一田週末優惠｜生活百貨專區精選商品低至4折
一田週末優惠｜生活百貨低至4折 超市享9折
在生活百貨方面，指定品牌正價商品低至4折，單一發票購買生活百貨商品滿$500可享95折，滿$2,000更可享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。此外，於一田超市單一發票購買超市商品滿$250即可享9折優惠；於每日一田超市購物滿$200同樣享9折優惠（部分指定專櫃及商品除外）。
多款超市新鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。
一田週末優惠｜會員專屬禮遇
此外，一田會員於4月12日至13日限定優惠期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2 張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用，詳情請參閱一田APP內優惠券的使用條款及細則。
一田限時折扣優惠推廣詳情：
推廣日期：
2025年4月12日至4月13日
推廣地點：
全線一田及每日一田 YATADAY（西沙GO PARK店除外）
推廣內容：
生活百貨：
- 指定品牌正價可享低至4折優惠。
- 單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$500 即享95折*（指定專櫃及貨品除外）。
- 單一發票購買任何生活百貨品淨值滿$2,000即享9折*（指定專櫃及貨品除外）。
超市：
- 單一發票購買任何超市貨品淨值滿$250即享9折（指定專櫃及貨品除外）。
每日一田：
- 單一發票購買任何超市貨品淨值滿$200即享9折（指定專櫃及貨品除外）。
*$500或以上95折與$2000或以上9折之優惠不可同時使用。
會員專屬禮遇：
- 一田會員於限時折扣優惠（12-13/4）期間，購物淨額滿$288即可獲得$30優惠券（$15 x 2），每位會員每天最多可獲2張$15優惠券，於指定日期購物淨額滿$150或以上即可使用。
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