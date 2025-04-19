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亂過馬路｜背包男亂過馬路險被撞　司機響咹反被鬧爆挑釁

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撰文： 吳櫻檸

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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背包男亂過馬路險被撞，司機響喇叭反被鬧爆挑釁：夠膽開車撞我！

【行人 / 司機 / 亂過馬路】為自身及他人安全著想，切勿亂過馬路！近日有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指日前開車經路口左轉時，有1名男子未留意路況直接橫過馬路，該名司機及時響咹提醒，反遭對方狀似指罵挑釁……

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亂過馬路｜背包男亂過馬路　司機響喇叭提醒反被鬧

樓主於4月6日下午1時許，開車經荃華街左轉至荃富街，行至路口時，有1名男子闖入並橫過馬路，他及時響咹「呠咗佢一聲」，惟對方行至車頭大聲鬧樓主，更挑釁稱「夠膽就開車撞我」。

樓主稱當時「真係火都嚟」，打算報警處理讓男子不要離開，但對方「即刻走都走唔切，追都追佢唔住」。

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據影片可見，樓主開車經路口左轉時，1名背包男子在未留意馬路情況下，直接闖入黃色方格道路標記的馬路，樓主響喇叭之後，男子不耐煩地轉頭望向他，並開始指罵，神情憤怒略帶挑釁，而後側身擋在車頭前。不過，由於影片靜音，故無法得知男子具體說話內容。

亂過馬路｜網民反應兩極：亂過馬路vs應該禮讓

此事引起網民熱議，紛紛指涉事男子亂過馬路，更無理挑釁樓主，「亂過馬路係咪罰兩千蚊呀而家？」、「點解你唔報警」、「其實個阿叔違例過馬路喎，咁司機呠一呠佢，其實都唔算過分啫」、「佢好似未響香港過過馬路咁，呠係提醒佢危險行快兩步啫」、「亂過馬路已經可以收告票啦，老馮咁頭都唔回行馬路」。

不過，也有網民認為，樓主左轉時既已見到男子在橫過馬路，可以慢駛等待，未必要響咹提醒，「其實你轉彎一刻都見到佢啦，收少少油唔係好過份啫」、「我想講，唔呠你下會發生意外？你發洩下，佢又唔認，最後都係嘈交收場」、「你以為你有架車好威就要呠人哋」。

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亂過馬路｜黃色「方格路口」不可橫過馬路

對於行人而言，根據運輸署的規定，馬路黃色「方格路口」的道路標記，即（行人）不可經此黃色方格橫過馬路。

於車輛而言，根據《道路交通（交通管制）規例》，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格路口，除非他立刻能將該車完全駛出黃色方格路口。

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