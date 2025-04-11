傅穎近況︱Theresa坦言不反對醫美　李珊珊讚Theresa皮膚好：係我見過嘅藝人頭三位

▲ 傅穎上李珊珊YouTube頻道《三坐山》受訪，逐一回應網上傳聞。

【李珊珊 / 傅穎 / 傅寶誼】李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》前晚（4月9日）邀傅穎Theresa（現名傅寶誼）任嘉賓，暢談近況外，直接提外間多個對傅穎的傳聞，她亦一一回應。

近年來，傅穎一直被指容貌「進化」不斷「升級」被質疑整容，Theresa表達對醫美的看法稱：「我唔反對，我覺得女仔最緊要有自信，唔好傷害人，好淺表面嘅嘢可以做。」李珊珊為傅穎平反，指看過Theresa素顏樣貌，更大讚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」

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傅穎近況︱解釋缺席鄧麗欣演唱會原因

當年曾有媒體報道指傅穎「聽到粗口就會嘔」，李珊珊在節目問及此事，Theresa解釋：「唔係嘔，係打冷震。其實唔係聽粗口打冷震，嗰陣時有一場戲係希望我講粗口，我好少講粗口，我唔可以喺屋企個廳對住屋企人講粗口，就匿埋喺廁所試下講，講完出嚟第一個反應真係打咗個冷震。」

另外，早前鄧麗欣演唱會Cookies合體成熱話，但傅穎卻未有現身，她解釋缺席原因指：「我都想去，之前都同我啲Fans講我想去，我知道會有演唱會，但係真係搵中間人同我傾嘅時候，我已經真係傾好咗工作，同埋簽咗合約，真係冇辦法，咁只能夠做嘢。」

她指中間人是舊唱片的同事，被問到有沒有想過自己是否適合群體生活，Theresa無奈稱：「我唔可以講話我唔適合，真係唔係好擅長（說話），喺我哋嘅年代，冇話I人E人去區分，而家先有呢啲測試，我覺得娛樂圈，（我）可能比較I人。」

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傅穎近況︱主動要求出寫真集

至於昔日經理人黃柏高（Paco），Theresa表示透過新聞知道對方近況：「我都知道佢啱啱病好返。」她坦言因為不知如何表達，所以當年也有點怕與Paco溝通，但也會用比較直接方法，稱：「曾經有入Paco間房話我想出寫真集。」而Paco也直接答應要求。

至於會否想約Paco食飯聚舊，Theresa表示想但無奈稱：「有好多人嘅聯絡方式都冇，我又換咗電話。」

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