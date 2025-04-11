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不幸遇害丨68歲菲律賓「鋼鐵大王」郭從願慘被綁架撕票　家屬曾交天價2900萬贖金

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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【菲律賓／鋼鐵大王／郭從願／撕票】有菲律賓「鋼鐵大王」之稱的華人商人郭從願，以及其司機於今年3月底被綁架，儘管郭的家人曾三度交付2.1億披索（約2,900萬港元）巨額贖金，但仍無法挽回生命。2人屍體於本月9日於荒野被發現，據了解，郭死狀恐怖，生前疑遭殘忍虐待。

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綜合菲律賓傳媒報道，菲律賓警方於本月9日，在當地羅德里格斯鎮荒野位置發現了郭從願與他的司機屍體，2具遺體當時皆被放於一尼龍袋中，身上只穿著內褲，而死者頭部被牛皮膠紙包裹，臉部滿佈傷痕瘀血，生前疑遭殘忍虐待。

據了解，郭從願和他的司機於3月29日下午約2時許，自布拉干省的公司餐會離開後，便不知所蹤，其家人於翌日（30日）報警求助。期間，郭家人曾收到綁匪的勒索電話，並曾3次共付2.1億披索（約 2,900 萬港元）的天價贖金。警方在4月8日在奎松市的描籠涯 Bahay Toro 發現了一輛黑色商務車，並證實屬於郭從願。至本月9日，郭從願與其司機屍體被人發現，而且死狀淒慘。警方正在調查案件是否與菲律賓離岸博彩營運商有關。

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郭從願家屬其後發聲明表示對於郭從願不幸遇害，家人們正處於悲痛之中，會全力支持警方行動，希望將犯人繩之於法。

據悉，祖籍福建泉州的郭從願，28歲時前往菲律賓發展，一開始只是在當地鋼鐵廠打工，但憑著智慧機遇，他踏上了創業之路，創辦了安順鋼鐵貿易公司，生意越做越大，成為了當地盛名的華人富商。他活躍於多個菲律賓當地的華裔社團，還擔任菲律賓中國商會創會會長等職務。據陸媒報導，從1985年至今，他已累計向家鄉捐款2000多萬人民幣。

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