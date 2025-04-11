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抗癌飲食｜38歲女大腸癌擴散肝臟　醫生教整「抗癌蔬果汁」　癌細胞消失10年不復發

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【大腸癌／蔬果汁／抗癌食物／復發】飲食正確有助抗癌！日本一名38歲女子被診斷出罹患大腸癌時，癌細胞已擴散至肝臟，病情已達第4期無法透過手術根治。醫生教她自製抗癌蔬果汁及結合藥物治療，結果成功令癌細胞幾乎完全消失。康復後10年，病情未再復發。

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日本癌症外科權威醫生濟陽高穗分享病例，該名38歲女患者於2010年因血便就醫，檢查後發現患有直腸癌，且癌細胞已擴散至肝臟，無法進行根治性手術。醫生在進行藥物治療的同時，還教患者每日飲用自製的抗癌蔬果汁輔助治療。  

抗癌飲食｜自製蔬果汁 助大腸癌患者10年不復發

該名女患者在持續的藥物治療和飲食調理下，10個月後再次進行檢查，醫生發現她的大腸及肝臟的癌細胞幾乎完全消失，僅餘下的小部分可透過手術切除。女患者康復後，她依然非常注重飲食，長期飲用抗癌蔬果汁，並避免攝取過多鹽分，病情康復後10年未有再復發。

濟陽高穗指出，蔬果中富含的植化素、酵素、鉀和維他命C等成分具有抗癌功效。將蔬果榨成汁能有效打破植物細胞壁，促進成分吸收。除了飲用蔬果汁，他建議每日還需攝取150g的新鮮蔬菜。 

抗癌飲食｜抗癌蔬果汁食譜

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材料（2人份）：

  • 紅蘿蔔及白蘿蔔各6cm長
  • 橙3個
  • 檸檬1個
  • 蜂蜜1茶匙

做法：
1. 將紅蘿蔔和白蘿蔔切成長條，橙和檸檬去皮並切成月牙形。
2. 把所有材料放入果汁機，攪打均勻，加入蜂蜜後再攪拌。

濟陽高穗特別提醒，如腎病患者正進行低鉀飲食，請在嘗試此配方前應先諮詢醫生意見。

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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資料來源：日本癌症外科權威醫生濟陽高穗

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