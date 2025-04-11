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親子好去處｜Cinnamoroll復活節現身AIRSIDE 5米毛絨絨玉桂狗勁吸睛

親子好去處

撰文： 梁樂欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對（攝:梁樂欣）

今個復活節AIRSIDE將聯同SANRIO旗下大受歡迎的角色Cinnamoroll，由4月11日至6月1日在2樓中庭呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派」。

Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型於派對登場，與好友Milk、Mocha進入這場夢幻派對。

高達5米毛絨絨Cinnamoroll（攝:梁樂欣）

現場設有高達5米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景、以及Cinnamoroll化身成Cafe餐車，發售獨家限量商品的期間限定店。

夢幻田徑場（攝:梁樂欣）

此外，商場4月18日至21日設有「Cinnamoroll復活節驚喜奇遇」、「Cinnamoroll手機繩工作坊」，以及於即日起至4月28日設有「Groove Adventures」音樂之旅，陪伴大家過復活節。

期間限定店（攝:梁樂欣）

位於AIRSIDE 6樓的Terrace in seaside亦聯乘商場及Cinnamoroll，於2025年4月11 至6月1日以「夢幻派對的彩虹跑道」為主題，精心設計多位打卡靚位。

（攝:梁樂欣）

推出兩款Cinnamoroll造型的套餐——「飄浮於藍天白雲裡的Cinnamoroll悠閒套餐」、「Cinnamoroll藍天夢幻派對套餐」，讓大家好好享受Cinnamoroll的悠閒時光。

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餐廳情報 AIRSIDE 好去處 復活節 Sanrio

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