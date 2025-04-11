  • 26°C
香港時間：2025411日 (五) 12:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海島海岸遊｜本港具海岸旅遊發展潛力　姚柏良冀當局適度放寬限制　完善碼頭設施及遊艇泊位

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

旅遊界立法會議員姚柏良認為，如果能夠適度放寬限制，業界可向旅客提供全方位沉浸式體驗。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前接受報章訪問時表示，當局將循多方面推動海岸及海島旅遊，亦會「拆牆鬆綁」發展垂釣旅遊活動，為市民提供「即撈即捕即食」的體驗。旅遊界立法會議員姚柏良指，現時漁船的牌照不容許捕魚後立即在船上煮食，認為如果能夠適度放寬相關限制，業界可以向旅客提供全方位沉浸式的體驗，相信會廣受歡迎。

姚柏良今早（11日）在電台節目表示，香港有很多優美的海岸線和小島，一直以來都很吸引旅客，認為香港發展海島旅遊的潛力大。又指，現時海島遊配套仍有不足，若發展相關旅遊需完善配套，包括停泊船隻的碼頭、以及提供住宿和餐飲服務等，期望當局可就地貌及環境方面全面規劃。此外，他建議當局在推動海島旅遊時，可考慮提供不同的船隻種類和質量選擇、並推動創新船上遊產品。

至於登岸設施集散地安排方面，姚柏良認為需要作出適度規範，現時主要集中在尖沙咀、中環一帶，希望在鯉魚門、西九龍增加登岸設施，可讓旅客分散在不同地方登岸，避免客流過度集中，亦同時讓旅客感受當區的文化和環境。

對於文體旅局計劃於維港內外增加遊艇泊位，香港遊艇業總會主席周基倫在同一節目表示，近年遊艇數目不斷增加，惟全港泊位長期短缺，部分遊艇會的輪候時間長達一年，認為政府可將部分船隻停泊區改為遊艇停泊海域，帶動國際旅客到香港市區旅遊消費。他又舉例指，如果在紅磡增加泊位，當局可舉辦世界級帆船比賽，相信可帶來與七欖賽事一樣的效果，吸引更多旅客訪港，並帶動相關消費。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 羅淑佩 姚柏良 文化體育及旅遊局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
人工受孕｜17歲女被殘忍撕票震驚中港台　白冰冰為人工受孕曾打3200針：26年不敢過母親節
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月11日 時間12:05）
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出