海島海岸遊｜本港具海岸旅遊發展潛力　姚柏良冀當局適度放寬限制　完善碼頭設施及遊艇泊位

▲ 旅遊界立法會議員姚柏良認為，如果能夠適度放寬限制，業界可向旅客提供全方位沉浸式體驗。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前接受報章訪問時表示，當局將循多方面推動海岸及海島旅遊，亦會「拆牆鬆綁」發展垂釣旅遊活動，為市民提供「即撈即捕即食」的體驗。旅遊界立法會議員姚柏良指，現時漁船的牌照不容許捕魚後立即在船上煮食，認為如果能夠適度放寬相關限制，業界可以向旅客提供全方位沉浸式的體驗，相信會廣受歡迎。

姚柏良今早（11日）在電台節目表示，香港有很多優美的海岸線和小島，一直以來都很吸引旅客，認為香港發展海島旅遊的潛力大。又指，現時海島遊配套仍有不足，若發展相關旅遊需完善配套，包括停泊船隻的碼頭、以及提供住宿和餐飲服務等，期望當局可就地貌及環境方面全面規劃。此外，他建議當局在推動海島旅遊時，可考慮提供不同的船隻種類和質量選擇、並推動創新船上遊產品。

至於登岸設施集散地安排方面，姚柏良認為需要作出適度規範，現時主要集中在尖沙咀、中環一帶，希望在鯉魚門、西九龍增加登岸設施，可讓旅客分散在不同地方登岸，避免客流過度集中，亦同時讓旅客感受當區的文化和環境。

對於文體旅局計劃於維港內外增加遊艇泊位，香港遊艇業總會主席周基倫在同一節目表示，近年遊艇數目不斷增加，惟全港泊位長期短缺，部分遊艇會的輪候時間長達一年，認為政府可將部分船隻停泊區改為遊艇停泊海域，帶動國際旅客到香港市區旅遊消費。他又舉例指，如果在紅磡增加泊位，當局可舉辦世界級帆船比賽，相信可帶來與七欖賽事一樣的效果，吸引更多旅客訪港，並帶動相關消費。

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