搗破法蘭克｜談善言林家熙楊偲泳大爆兒時反叛史 岑珈其為易角疑雲解畫

▲ （上排左起）岑珈其、林家熙；（下排左起）楊偲泳、談善言，4人主演破格犯罪電影《搗破法蘭克》。（彭大偉攝）

破格犯罪電影《搗破法蘭克》由談善言、林家熙（Locker）、岑珈其、楊偲泳（Renci）主演，4人於戲內組成打劫小隊，更將過程拍片放上網，做打劫界KOL！4位不甘現狀的「不良青年」，誓要劫富濟貧，狙擊上流社會！

曾危站31樓花槽嚇怕父母

4人於戲內飾演挑戰權貴的反叛青年，現實中年輕時又是否一樣貪玩？Locker大爆兒時家住7樓，他曾爬出窗外狹窄花槽，更沿路走至父母睡房，把媽媽嚇倒。「她鬧到我癲咗，即刻鎖晒啲窗花。」已是人父的珈其聞言激動，直斥Locker太貪玩：「如果是我兒子，除了嚇倒，我猜我會暈倒！你真係唔應該，嚇死阿媽！跌落去會死㗎，你都幾大膽！」

▲ 4人於戲內組成打劫小隊，更將過程拍片放上網，做打劫界KOL。

惟大膽的不止Locker，阿談、Renci也曾「四圍爬」。阿談同樣試過爬出31樓花槽，放學後更會爬上停車場、行人天橋頂玩捉迷藏，嚇到途人立即喝止。Renci也曾跟住哥哥到處玩：「佢爬去邊我就爬去邊，好百厭！小朋友當時覺得好有型，長大後回望才會想自己（究竟）在做甚麼？」

兒時極貪玩時常損手爛腳

至於一向畏高兼怕機動遊戲的珈其，雖然無危站花槽，也有貪玩往事。10多歲時因玩捉迷藏，在3樓商場抱樹滑落地面，更曾因而跌到損手爛腳兼「拗柴」，稍為康復就再去玩。「小時候覺得贏輸好重要，但有咩事掉下來就斷手斷腳，太危險，不應該學！」

▲ 阿談於期攝期間負傷上陣，面對大量追逐、跳車等動作畫面，她依然頂硬上，更笑指當時出盡力跑，因速度太快連拍攝團隊也「跟甩」。

試想像假如兒子同樣貪玩，珈其立即變身嚴父：「一定唔畀！除非有安全帶。假如想挑戰這種刺激感，可以玩有安全帶的挑戰如越野障礙，同樣可體驗得到。唔好好似爸爸咁，太癲！」Locker亦笑言現在已不如兒時大膽，若拍攝需站在窗外花槽，也會擔心自身安全，要吊威也才敢做。

組曖昧CP毫不尷尬

戲內4人組成打劫團隊，同時分成兩對「CP」互生情愫，關係曖昧。如Locker飾演的Hugo對阿談一往情深，無論她做任何決定都全力支持。戲外的Locker是否同樣痴情，有沒有「做兵」經驗？他澄清從未試過，卻被珈其取笑：「Locker唔使（做兵)㗎！」

▲ Locker戲內對阿談一往情深，阿談卻始終不為所動。（彭大偉攝）

4人本來已是好朋友，拍感情戲時不但無被對方「電親」，更覺得搞笑。Renci說：「有些捉弄珈其的場口，真的變成了我們3個玩他1個，大家一齊忍唔住笑。」

珈其亦大讚4人好有默契，也會討論角色該如何互動。「想點玩、點做，大家夠熟就願意傾，無咁擔心。否則在完全不認識的情況下，要做些較親密的動作就要先破冰，熟有熟的好。」

阿談認為4人於拍攝期間激發出微妙的化學作用，有些動作、反應，甚至演戲的節奏，都因着彼此的默契而產生。「劇本圍讀時，我們都有互相為大家的角色作討論。未必個個演員都喜歡其他人傾自己的角色，但我們4個因為熟，所以不介意大家一齊諗。」

▲ 珈其飾演的陶俊個性內向膽小，與Renci有感情綫，更有咀戲！（彭大偉攝）

親解易角疑雲

《搗破法蘭克》為網絡頻道「拾陸比玖16:9」發起眾籌的電影作品，編導蔡康凝為頻道幕後成員之一。當時拍攝概念短片的主角陣容為陳漢娜、戴玉麒、郭爾君及龔志業，最後成功籌得逾250萬元作開拍資金。

一年後電影宣布開拍，4位主角卻大洗牌，換成談善言、林家熙、岑珈其與楊偲泳，導演陳果亦不再擔任監製。惟團隊並無對易角作詳細解釋，僅稱眾籌者可就易角選擇退款。

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就易角一事，4位主角直言經公開試鏡入選，珈其指雖然曾看過《搗破法蘭克》眾籌時的預告片，但接到通知時已是全新Project。「導演有交代（電影）與原先預告略有不同，而因相隔了一段時間，我們也沒想太多，只希望盡演員本份做好演出。」

阿談、Locker及Renci則指對爭議不太了解，接獲開拍通知時已是現有班底。阿談補充：「本身不知道之前發生的事，純粹被故事和角色吸引，更有趣的是它不像一般香港電影會見到的劇本，加上角色好特別，無（太多）考慮好快就去。」

盼眾籌成電影新出路

《搗破法蘭克》作為首部眾籌成功的電影，有望為電影發展殺出新血路。面對香港電影業寒冬，開拍電影更見艱難，珈其指若有投資者願意開戲，甚或有政府資助當然是最好，但今次成功眾籌，亦反映這個方式或許也可行，期望演員可有更多工作機會。

阿談指除了希望電影票房有好成績，若《搗破法蘭克》能夠成功，更是讓大眾知道原來為喜歡的電影眾籌也是其中一個方法，大家可能會更願意嘗試。（4月17日上映）

化𥺁：German Cheung @ger_ger（談善言）、Jenny Shih @jennyshih_（林家熙）、Will Wong @wi11wongofficial（岑珈其）、CarmenC（楊偲泳）

髮型：Larry Ho@il colpo（談善言）、Nick Lam @nickienick @twotwo.hair（林家熙、岑珈其）、Lupus@orient4（楊偲泳）

服裝：@iblueshk @iblues_official（談善言）、Kolor, Thom Browne and Sacai from Lane Crawford @kolorofficial @sacaiofficial @thombrowne @lanecrawford（林家熙）、POLO RALPH LAUREN（楊偲泳）

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