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ADHD｜TVB綠葉與女兒同患過度活躍症　李國麟童年曾遭孤立被當鬼上身

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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李國麟跟女兒李沅薐同樣患過ADHD。

【李國麟/ADHD/過動活躍症/星二代】70歲資深綠葉李國麟早年老來得女，這位暖爸曾年花逾50萬供女兒於英國留學，已經22歲的愛女李沅薐（Cherie）準備加入娛樂圈，近日更進駐小紅書分享生活日常。

日前李沅薐於小紅書貼出數張童年照，親揭跟父親李國麟患過度活躍症（英文簡稱ADHD），由於李國麟年幼時行為異常，曾被誤會是「鬼上身」。

李國麟為TVB資深綠葉，演活不少角色。（劇照）

ADHD丨李國麟被誤當鬼上身飲「香爐灰」水

李沅薐寫道：「我和我爸其實都有ADHD，然而他小的時候自己和家人並不知道，我奶覺得他話癆，整天說些奇怪東西，天天嗑傷這嗑傷那，還以為有臟東西上他身了，燒了幾次香爐灰水迫他喝 。那個年代的人不知道什麽是ADHD，只覺得我爸爸是個壞小孩，他不受大人們的喜歡，常常被打被罵，被其他小孩排擠和欺負。」

其後李沅薐上小學，老師發現她上課時經常發白日夢，因而懷疑她患上ADHD，李國麟帶女兒看醫生，亦驚揭父女同患此症，李沅薐續道：

好家伙，醫生一問，九成的徵狀他自己都對上了，還比我更嚴重。

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ADHD｜暖爸李國麟：陪你度難關

未知是否此病之故，李沅薐說父親演戲時特別專注：「但不得不說，ADHD幻想力真的可以。他藉著這個所謂的「病」創造了一個又一個經典的角色，而且ADHD對自己喜歡的事情格外專注的這個特點，亦令他演戲時特別投入和認真。」

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另外，李沅薐透露小時候因專注力問題導致成績不太好，幸而父親從來沒有責怪她，反而更鼓勵她。她寫道：

他跟我說人並沒有真正的缺點和優點，找到自己適合和喜歡的領域，『缺點』也能成為你的優點。當你覺得自己缺點很多的時候，或許只是上天想讓你發覺你並不適合這里，你不要解讀成是自己的不好。找到對的地方，你也一定能發光發亮。希望有或沒有ADHD的你讀完這篇文章都能夠擁有美好的一天！

帖文一出引來不少網民共鳴，而李國麟也留言：「寶貝記住你的潛能無限大，daddy會陪著你闖過人生不同的難關，加油」，而李沅薐亦回覆：「謝謝你帶我來這個世界，看了這麼多美好的風景。」

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ADHD｜如何提升孩子的專注力？

臨床心理學家及顧問言語治療師朱嘉麗早前接受TOPick訪問，親解專注力不足／過度活躍症（英文簡稱ADHD）的成因，並分享了一些實用方法，幫助家長改善孩子的專注力和記憶力。

朱嘉麗建議家長可以通過日常行為的觀察，初步判斷孩子是否存在專注力不足或過度活躍的問題。例如：

  • 孩子在做功課時是否容易分心或坐不定。
  • 在玩耍時是否表現出過度活躍或衝動。

她指出，學校老師的觀察也是非常重要的參考，尤其是在孩子的專注力或活躍度影響到學習時。

關於ADHD的評估，朱嘉麗解釋通常需要孩子達到小一以上的年齡才能確診。家長可以先通過專業評估表格，初步了解孩子的情況，並在必要時尋求臨床心理學家或精神科醫生的幫助。

臨床心理學家及顧問言語治療師朱嘉麗。

在考試和默書來臨時，小朋友可能會因為壓力而無法集中注意力。家長可以通過以下方法幫助他們提升記憶力和專注力：

  • 多感官學習：利用圖像、互動遊戲和多感官刺激來幫助小朋友記憶。例如，將英文字母畫成圖案，並使用不同顏色來區分。
  • 控制情緒：家長應保持冷靜，避免在小朋友學習時過度責罵，以免增加他們的焦慮感。
  • 分段學習：將學習內容分成小段，每段學習後給予適當的休息，以保持小朋友的專注力。

透過多感官的學習方法，例如使用圖像和互動方式，可以幫助孩子更輕鬆地理解和記憶。控制情緒也是非常重要的，因為情緒會影響孩子的專注力。

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