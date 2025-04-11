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WhatsApp功能｜WhatsApp推出11大新功能　文件掃描/視像縮放/快速選擇emoji【附教學】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

WhatsAPP推出11大新功能，其中包括文件掃描、視像縮放、快速選擇emoji。

【WhatsApp/WhatsApp新功能】香港人最常用的通訊軟件WhatsApp推出新功能！除了文件掃描、快速點選表情符號外，亦優化了通話品質等功能，以下為大家整合了11樣全新功能，助大家更方便使用WhatsApp！

WhatsAPP推出11大新功能。

WhatsApp功能｜WhatsApp全新11大功能

WhatsApp定時會分享最新的更新內容、工具和設定的資訊，而近日的更新針對單對單或群組收發訊息，以下為一系列的新功能清單：

1.群組對話的「在線」提示

為方便你判斷群組成員是否在線，現在你可以在群組名稱下方即時查看目前有多少人「在線」。

2.突顯群組通知

群組的訊息通知設定現已新增名為「通知偏好」選項，可以選擇收到甚麼訊息都會有通知，或是選擇「精選訊息」，只將通知限制為 @提及、回覆及已儲存的聯絡人的訊息。

3.活動更新功能

除了在群組內建立活動外，你現在亦可在一對一對話中建立活動。我們還新增了以下功能：你可以回覆「可能參加」、邀請一位同行夥伴、為較長期的活動設定結束日期和時間，以及將活動置頂於對話。

4.快速點選表情符號

有時你只想對他人的訊息表示認同。現在你可以在 Android 上快速查看其他人回應的表情符號，並直接點選你想傳送的表情符號。這個功能即將在 iOS 上推出。

5.iPhone 文件掃描功能

現在你可以直接在 iPhone 版 WhatsApp 掃描並傳送文件。只需在對話附件匣中選擇「掃描文件」，然後依照步驟進行掃描、裁剪和儲存文件即可。

最新影片推介：

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7.iPhone 預設應用程式設定

透過最新的 iOS 更新版本，你現可將 WhatsApp 設定為 iPhone 的預設訊息及通話應用程式。如要更改設定，只需前往「設定」>「預設應用程式」，然後選擇 WhatsApp 即可。

8.視像通話縮放功能

iPhone 用戶現可在視像通話時，透過縮放手勢放大自己或對方的畫面，以便查看更清晰的細節。

9.從對話中加入通話

你可直接在對話中，點選頂部的通話圖示並選擇「新增至通話」，即可將其他人加入正在進行的一對一通話中。

10.頻道專屬影片訊息

與對話功能類似，頻道管理員現可即時錄製及分享短片（60 秒或以下）給追蹤者。這個功能將陸續在頻道上推出。

11.頻道語音訊息轉錄文字

當你外出無法收聽語音訊息時，現可取得頻道語音更新訊息的文字版本，方便閱讀。
 

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WhatsApp功能︱WhatsApp新增4大功能　濾鏡/背景/自拍貼圖/貼圖集分享

此外，WhatsApp近來推出多項全新功能及設計改良，記者實測後覺得「勁好玩」，通訊時可以帶來不少歡樂！為了知道有幾好玩，TOPick記者進行了實測及將過程截圖教學，用戶只要按部就班，很快就學識，當中覺得自拍貼圖最好玩，用戶可以將自己的表情、愛寵及仔仔女女製作一系列貼圖，製造專屬自己的風格。

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