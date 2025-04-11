肺腺癌｜本港肺癌每年殺4000人　86歲台副總統蕭萬長與癌共存14年　靠5招戰勝癌魔

▲ 蕭萬長近照曝光，可見依然精神奕奕。（Facebook圖片）

【肺癌／肺腺癌／前副總統／蕭萬長】肺癌是本港頭號癌症殺手，台灣前副總統蕭萬長於2011年確診第三期肺腺癌，至今已經與癌共存14年。他早前出席公眾活動依然精神奕奕，有醫生解構他抗癌成功的5大關鍵。

最新影片：

肺腺癌｜前副總統蕭萬長抗癌14年

台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎在其Facebook專頁發文，分享86歲的前副總統蕭萬長抗癌成功的關鍵。蕭萬長於2011年確診第三期肺腺癌，經治療後已與癌症和平共存14年。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

廖繼鼎指出，蕭萬長當年是在健康檢查中意外發現肺部有兩顆腫瘤，分別為1.2厘米及3厘米，確診為原發性肺腺癌。左上肺葉腫瘤屬第1期B，左下肺葉腫瘤則因靠近肋膜並有微小侵犯點，被歸類為第3期B。手術後，醫生檢查其19顆淋巴結均未發現癌細胞擴散，蕭萬長亦自費接受第一代標靶藥物「艾瑞莎」（IRESSA）治療，效果良好。

肺腺癌｜5大關鍵抗癌成功：運動、飲食與腦力訓練

廖繼鼎指出，蕭萬長術後長期維持健康生活習慣，包括：

每日步行5000至6000步，保持身體活動量。

每周游泳3次，強化心肺功能。

飲食清淡，每周飲用4次太太準備的蔬果養生湯，多吃天然蔬果，減少加工食品，亦不依賴保健補充品。

勤玩數獨及桌遊，維持腦部靈活性。

每日閱讀及健身，保持身心活力。

肺腺癌｜「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

肺腺癌｜五旬婦久咳不癒以為「長新冠」揭患肺腺癌 醫生：現6大症狀要留心

肺腺癌丨56歲男藝人患肺腺癌4期擴散至頸椎 電療65次痛苦求上天：拜托把我帶走【附無聲癌症殺手成因+病徵】

肺腺癌｜台星張棋惠體內驚見20個肺結節崩潰哭泣 自爆有肺癌家族病史最新病況曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5