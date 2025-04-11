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正能量｜大專生拍MV推動生死教育 伴喪親者走出低谷尋找釋懷與希望

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 47 分鐘前

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香港理工大學香港專上學院學生（左起）鍾向渝、趙丞澧、張毓舫拍攝MV推動生死教育。（吳霆俊攝）

面對離別，不捨、難過在所難免。理大專業及持續教育學院一眾學生與老師，以「生死教育」、「綠色殯葬」為主題創作流行曲《哪一種送別》並拍攝MV，期望陪伴大眾走過喪親之痛，邊思念、邊釋懷，邊尋找生存的希望。

反思活著的意義

將生死教育帶到年輕人面前，理大專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師劉銳業博士指，與疫後學生心理狀態變化有關。

理大專業及持續教育學院學生事務處曾舉辦「跨越生死博覽會」，設有不同生命教育展覽攤位、分享講座及音樂表演，旨在增加同學對生命與死亡的認識。（被訪者提供）

疫下封閉的世界，使他們更易為前路迷茫，也害怕社交，疫後復常更加不習慣：「疫情帶來很多迷惘，同時面對許多心理問題。生死教育能讓學生建立正向思維，明白生存因何重要，如何珍惜當前一刻？這反而可加強與人聯繫，也學習積極面對自己的人生，與（反思）活着的意義。即使要面對死亡，該如何處理？」

走出抑鬱化作希望

劉博士於是率領幾位學生大使，盼藉拍攝MV推動生死教育。前期策劃如劇本創作、取景、籌備道具，至拍攝當日協調、演出，幕前幕後都有學生參與。趙丞澧（Chris）、鍾向渝（Vivian）及張毓舫（舫舫）便是其中之一，分別於MV中飾演逝者的男友、母親及女團新成員。

因經歷過摯親離世，3人直言對生死題材並不陌生。舫舫直言曾有朋友跟她說「想離開這個世界」後完全失聯，當下非常驚慌，幸而最後成功尋人：「那一刻我才明白到，那種突然失去的感覺有多傷心。自己也會思考，其實身邊有好多人和事值得我留在這個世上繼續生活，會否是自己太悲傷，被情緒影響之下，反而忽視了身邊人給我的愛？」

一班大專生拍攝MV，探討生命無常與離別之情。（被訪者提供）

她也曾於公開試期間患上抑鬱症，當時亦有離開的念頭，猶幸在家人和朋友的陪伴下走出情緒漩渦：「當時不知可與誰傾訴，分享過後卻發現大家對於這種抑鬱的狀態都好有共鳴，便互相支持和鼓勵。」

從死看生活得自在

Chris和Vivian於MV中飾演逝者生前的摯愛與至親，舫舫卻是逝者生前所屬女團的新成員，與其好友繼續奮鬥。Chris和Vivian由難過演至釋懷，舫舫的角色卻代表着一種前行的希望。她坦言起初收到劇本，本已準備沿用過往的親身經歷，以投入較沉重的角色。

舫舫曾於公開試期間患上抑鬱症，幸在家人朋友扶持下走出情緒低谷。（吳霆俊攝）

豈料最後卻被安排飾演女團新成員，她更覺要帶着一份力量去演。即使失去，經過時間沉澱，終究會有新的力量牽引着你向前走：「我作為新希望，更希望讓社會大眾知道生活可以有新開始，也可多留意身邊的愛，或許只是之前一直忽視了。」

有別於舫舫的親身經歷，年僅18歲的Chris和Vivian對生死也有想像。Vivian偶爾會想像死後的世界，至親離世後會到甚麼地方？

樂觀派的Chris則甚少與朋友談死亡，但也在不知不覺間訂定「人生必做清單」，面對朋友深陷情緒低谷，他樂於傳遞希望：「正如面對公開試，我通常負責聽他們傾訴，跟大家說與其困於難過的位置，望遠一點，考完就可以好開心，做自己想做的事！人生過得開心就夠，別因為一件事令自己太傷心。」

Vivian於MV中飾演逝者母親，雖然演技經驗尚淺，但拍攝時因勾起對離世至親的思念，情感自然流露。（吳霆俊攝）

講起死亡 家人態度各異

華人社會忌諱死亡，覺得會招來不幸。隨時代推演，生死話題看似不再是禁忌，但始終有人避談。3人的家庭也同樣，Chris的家人比較開放，甚至會主動提起：「他們好放鬆地講生死，也好喜歡講笑，跟我說到時候要搞得好好睇睇。」

Vivian指因經歷得太多，家人坦然面對生死。而爸爸身體多病痛，也會與她交代身後事，她卻不敢想像：「他會與我講3、4小時，但我覺得始終是家人，也會接受不了。有時他入院數日我都會喊，平日少了見面我都會傷心。」

舫舫的家人則較傳統，如看到近日愈來愈多學生自殺個案，更會責怪學生。「他們會怪學生不珍惜生命，但不會考慮是否有其他因素令他們萌生這個想法。這反而會令學生（面對情緒時）更難以啟齒，少了與家人的溝通。」

願不再避談死亡

3人截然不同的家庭文化，寫實呈現社會風氣。有人對生死持開放態度，有人難以消化離開的愁緒，也有人斬釘截鐵拒談死亡。劉博士指這正是社會需要生死教育的原因，也是他將生死教育推前至年輕人的初衷。

理大專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師劉銳業博士指，生死教育能讓學生建立正向思維，明白生存因何重要。（吳霆俊攝）

他續分享：「我覺得可以開放、輕鬆地談論生死，於臨別之前做好準備，要以怎樣的心情面對，這是最重要的。許多時人有遺憾，正因無事前準備，或根本沒有思考。」他期望今次推出MV，可引起學生之間的討論，不論參演的學生抑或觀眾，都可先有接觸死亡的機會。

釋懷之後好好生活

MV呈現告別、難過至釋懷的過程，觀眾聚焦的不止是離別帶來的愁緒，更是角色如何因着好好送別逝者，帶着思念繼續生活的勇氣。若正經歷失去至愛，Chris、Vivian和舫舫最希望大眾感受到的是釋懷，慢慢從離別的悲傷中走出來。即使沒相關經歷，也可視作心理準備，因意外總是意料之外。

釋懷的種子已種在3人心中，現時3人不再怕談論死亡，想哭就哭，但也要記得生命充滿希望。正如對於眼淺的Vivian來說，雖然仍然未敢想像他朝一日父母離世，但接收多了有關生死教育的資訊，她深信慢慢學習、慢慢建立心理準備，即使仍會有情緒波動，也會同時變得更加理性；舫舫亦有與朋友分享MV：「我們會講笑，說『你唔好咁突然走呀，死之前都要同我講聲。』大家更勇敢說出來，不再覺得是顧忌。大家也希望成為彼此的力量，繼續努力生活。」

（吳霆俊攝）

對劉博士而言，MV故事最後家人選擇綠色殯葬，撒骨灰於草地上，配合歌詞最後一句「我對你那念掛，開出了花」喻意的是回歸自然再重生：「死亡只是經過，並不是結果。」

Vivian補充：「這喻意着生者的釋懷，逝者也可走下一步。」不論離開的人，抑或留下的人，即使天人相隔、完成儀式也不代表要切割，而是放下心中執念，轉化成希望，為自己、為對方繼續好好生活。

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