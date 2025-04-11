陳慧琳演唱會2025｜陳慧琳宣布7月紅館開演唱會　以「結界」為主題重溫Kelly入行30年音樂旅程

▲ 陳慧琳宣布7月開演唱會，突破紅館框架延伸舞台與歌迷拉近距離。

【陳慧琳 / Kelly / 演唱會】樂壇天后陳慧琳Kelly為慶祝入行30周年，於今年7月11至20日假紅館舉行8場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，演唱會將以「結界」為主題，帶領樂迷穿越時空，重溫Kelly30年音樂旅程。

演唱會並特別打造兩條延伸式舞台，突破紅館傳統框架，讓觀眾體驗前所未有的近距離與Kelly互動。渣打信用卡客戶將於4月28日開始優先訂票，5月7日起公開發售。

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陳慧琳演唱會｜7月11日紅館開騷

Kelly在2023年開展了《陳慧琳Season 2》巡迴演唱會，先後走過澳門、內地、馬來西亞及美加等地，苦等2年終於成功搶到紅館檔期，在今年7月舉行8場演唱會，看似是終極一站，同時也是巡迴的新一章。

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Kelly說：「剛巧今年是入行30周年，好開心入紙成功搶到紅館檔期，所以今次演唱會除了融入《Season 2》的元素外，還會為歌迷全新打造獨特體驗，包括全廣東話歌、全新歌衫，有大家諗到的經典歌同新歌外，亦有一些舊歌一直想唱但無唱，總之希望大家入我的『結界』開心玩一晚。」

陳慧琳演唱會｜突破紅館框架延伸舞台與歌迷拉近距離

今次演唱會更會以創新舞台設計震撼樂迷，主舞台將延伸出兩條超長舞台，讓Kelly能與歌迷拉近距離，舞台同步配以頂尖燈光、視覺特效，展現Kelly三十年不變的魅力，務求打造一場跨越時空的音樂盛宴。

Kelly說，「30年來歌迷的支持是我最大的動力，這次演唱會是送給他們的禮物，希望每個人都能在這個『結界』裡找到屬於自己的回憶。」

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info：

日期：2025年7月11-13、15-16、18-20日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1280 / 680/ 480

優先訂票日期：2025年4月28日(適用於渣打國泰 Mastercard®客戶)；

2025年4月29日至5月2日(適用於所有渣打信用卡客戶)

優先訂票網站：priority.cityline.com

公開發售日期：2025年5月7日

公開售票網站：城市電腦售票網

公開發售門票旅遊套餐：https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/150451504

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