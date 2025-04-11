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中美貿易戰︱馬雲談特朗普7年前金句翻Hit　現身再爆AI金句

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中美貿易戰升溫，馬雲7年前金句翻Hit。

【中美貿易戰/關稅戰/阿里巴巴/馬雲/特朗普/川普】中美「貿易戰」再度升溫，阿里巴巴創辦人馬雲7年前談論中美貿易的發言影片再次引發關注，金句再度爆紅，他稱「你改變不了特朗普，你要的是改變自己。」加上馬雲昨日(10日)現身杭州，又再次談到AI對人類的影響！

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馬雲說，「貿易談的好，就做點外國生意，貿易談不好，就做14億人的生意，多大點事。中國的市場足夠我們幹，但你自己不調整好，你去怪別人，就像你去怪美國，沒有用。」

馬雲續稱，

你改變不了特朗普，你連你媽都改變不了，你要的是改變自己。

另外，馬雲2017年在世界經濟論壇上接受美國媒體訪問時，還曾駁斥特朗普對中國無端指責。

被問到怎麽看待「特朗普對中國的指責，比如『偷走美國人的就業機會』」，馬雲回答，

不是其他國家偷了你們的就業機會，這是你們自己的戰略——是你們沒有合理思考、分配資金。

中美貿易戰︱馬雲：科技的意義是要讓人類活得更好

昨日（10日）馬雲現身杭州出席阿里雲新財年啟動會，期間再度爆金句，談到AI，他指高科技絕不僅是征服星辰大海，更應該呵護人間煙火，「科技的意義是要讓人類活得更好，活得更有意義，是讓所有的普通人從中受益」。

馬雲提到「科技的意義是要讓人類活得更好，活得更有意義，是讓所有的普通人從中受益。」他認為，科技要給每個普通人的生活帶來變革，讓每個人有尊嚴，「希望我們所有人，阿里同事們，大家一起持續努力，把這個世界帶入到一個善良的高科技時代。」

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中美貿易戰︱馬雲：未來不是讓AI取代人類，而是應該讓AI解放人類

他又表示，「我們不是去追求讓機器像人，而是讓機器去理解人類，像人類一樣去思考，做人類做不到的事情。未來不是讓AI取代人類，而是應該讓AI解放人類，更懂人類，服務好人類。」

中美貿易戰︱馬雲考了3次高考才成功

馬雲畢業於杭州師範學院（現杭州師範大學），主修英語專業，並獲得學士學位。在大學畢業後，他曾在杭州電子工業學院（現杭州電子科技大學）擔任英語講師。

他在高考時數學成績一度不理想，第一次只考9考，第二次19分，第三次才89分，最終憑藉努力考入大學。這段經歷也成為他後來創業精神的一部分。重考期間他騎三輪車為雜誌社工作送書，白天騎三輪車送書，晚上則上夜校進修，這段經歷不僅鍛煉了他的毅力，也讓他更加珍惜學習的機會，更成為了日後的創業精神。

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