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曼聯香港門票｜曼聯訪港門票今午公開發售　最平390元門票已告售罄【附座位表及購票連結】

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

曼聯將在5月30日來港獻技。

曼聯時隔12年再度訪港，將在5月30日來港與香港代表隊作賽，當晚8時於香港大球場舉行，門票今日（11日）中午在Cityline網上平台公開發售，售價由390元至2990元不等，票價共分為8種，每張門票需另收取100元手續費。

賽事票價

A區：2,990元
B區：2,490元
C區：1,990元
D區：1,390元
E區：1,190元
F區：990元
G區：690元
H區：390元
無障礙通道座位：1,390元

本報記者實測，在中午12時準時登入售票頁面，惟一直顯示「排隊中」字眼。

點擊圖片放大

直至12時26分，記者終於成功進入購票網站，所有價格的門票顯示「暫時無票」。

（Cityline截圖）

不過，記者稍後時間再度登入，發現除最平390元門票顯示售罄外，其餘價格的門票仍可購買。

690元門票只餘單座，而990元、1190元及1390元門票尚餘少量，其他價格則仍然可以順利購票。進入訂票畫面後，顧客可揀選取票方式以及付款詳情，系統已自動安排座位。

 

（Cityline截圖）

（Cityline截圖）

（Cityline截圖）

 

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