教仔哲學｜比爾蓋茨遺產「僅1%」78億留子女　細女揭父親要求須先達成1件事

【微軟/蓋茨/Bill Gates/Phoebe Gates/富二代/遺產】望子成龍之心，人皆有之，比爾·蓋茨（Bill Gates）亦如此。他希望子女憑自己的本事翱翔，而非依賴財富。蓋茨細女菲比（Phoebe Gates）更揭父親希望她須先達成這1件事，從紮實根基起步。

▲ Bill Gates與前妻Melinda French育有3名子女Rory Gates（25歲）、Jennifer Gates Nassar（28歲）和Phoebe Gates（22歲）。（IG圖片）

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Bill Gates育兒哲學｜父母抗拒輟學創業

微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）從哈佛輟學，創辦微軟公司事蹟，為世人所津津樂道，而這位科技龍頭卻有一套獨門教仔哲學。近日，其21歲小女兒菲比蓋茨（Phoebe Gates）在個人Podcast節目《The Burnouts》中透露，父母對她輟學創業的想法態度很抗拒，甚至直言：「妳必須完成學位。」但菲比覺得這非常好玩，「因為我爸的確就那麼做了，而這就是我能進入史丹福大學，或付得起學費的原因。」

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Bill Gates育兒哲學｜Phoebe︰他們要我證明自己

菲比在早前首播節目中提到，父親鮮少談及創立微軟的經歷，反而更常與子女分享慈善活動。當她透露想仿效父親輟學創業時，父母的回應令她哭笑不得：「他們的反應像是『妳確定要做這件事嗎？』尤其當我說想暫停學業，他們立刻強調：『必須先完成學位！』」她笑稱，正因父親當年的成功，自己才有機會進入史丹福大學，「但現在他們完全不鼓勵我走同一條路」。

事實上，菲比已於2023年提前畢業，取得人類生物學（human biology）學位，目前正籌備電商新創公司「Phia」，即使冠上「Gates」的光環，她坦言在史丹福求學期間，強烈感受到「必須證明自己」的壓力，「我不希望被視為靠家族庇蔭的人」。

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Bill Gates育兒哲學｜子女繼承不到1%遺產

蓋茨與前妻梅琳達（Melinda French）育有3名子女Rory Gates（25歲）、Jennifer Gates Nassar（28歲）和Phoebe Gates（22歲）。蓋茨曾在訪問中明確表示，3名子女僅能繼承不到1%的遺產，蓋茨說：「我的孩子得到良好成長和教育，但他們只會得總財富的不到1%，因為我覺得太多財富對他們沒好處。」其實擁有蓋茨資產淨值一小部份，足以在紐約曼哈頓買下整棟公寓大樓，或在矽谷創立3家估值破億的新創公司。

根據《彭博》億萬富豪指數，截至2025年4月8日蓋茨的身家1,490億美元，當中1%已高達14.9億美元。《福布斯》所追蹤的蓋茨淨資產數字略低，截至2025年4月7日為1,021億美元，但其1%仍價值超過10億美元（約78億港元）。蓋茨最近在podcast上說：「微軟不是一個王朝。我想讓他們有機會擁有自己的收入和成功，變得舉足輕重，而不是被我所擁有的運氣和財富所掩蓋。」

這並非蓋茨首次談及遺產繼承事情。2011年時，公開表示每名子女只會獲得1千萬美元的遺產，其餘的遺產將會全數捐給慈善機構，他認為過多財富可能剝奪子女的獨立性，僅為子女保留「足以追求理想，但不至於遊手好閒」的資金。

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