  • 26°C
香港時間：2025419日 (六) 09:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用公屋｜轉租公屋十幾年知情人想舉報　有齊資料卻因1事房署稱無法查

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

轉租公屋十幾年知情人想舉報，有齊資料卻因1事房署稱無法查。

【公屋 / 舉報濫用公屋獎 / 濫用公屋】政府加強擊濫用公屋，房委會年初對出「舉報濫用公屋獎勵」計劃，舉報成功者可獲得3,000元獎金及謝狀。

近日，有知情人在Facebook「香港公營房屋討論區」群組發帖，指自己有濫用公屋住戶的所有信息，舉報時卻被房署以1個理由指無法查證，遂並未舉報成功；網民了解後表示詫異：「原來咁嚴格」、「咁都唔得」。

舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

濫用公屋｜房署1原因無法查濫用公屋

樓主稱，自己知道有公屋住戶已經濫用公屋十幾年，他們未居住在公屋單位內，而住在另外購置私宅；公屋單位則是轉租給友人。

樓主稱「有晒佢全部資料」，包括姓名、電話、公屋邨名及購置的物業地址；惟不知道對方的公屋單位樓層及門牌號。

點擊圖片放大
+13
+12

而房屋署稱因缺少公屋單位樓層及門牌號的具體信息，而「唔夠料查」、「冇樓層門牌號係唔會查」；樓主補充稱，自己想舉報對方濫用公屋，並非為了3,000元的獎金，「係濫用公屋戶主條友好口臭九串」。

濫用公屋｜網民：原來咁嚴格

此事引起網民熱議，不少人詫異原來舉報濫用公屋如此嚴格，亦有人提醒樓主可以嘗試其他方法，「網站再試」、「你咪實名去舉報囖」、「個個都叫房處查，佢哋咪好唔得閒，點知係咪整蠱，無齊資料一律當吹水」、「原來咁嚴格，我見有好多人想賺嗰$3000呢亂咁投訴人哋」、「畀埋名、電話number都唔得？」、「由物業點盲到」、「有姓名唔係乜都查到咩？」、「知咁多，但唔知門牌？定係只想篤佢出來但唔想暴露自己」；不過也有人質疑事件真實性。

公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足

公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失
12:43 2025/03/28
公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
08:06 2025/04/11
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！
08:06 2025/04/10
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

你可能感興趣

公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失
12:43 2025/03/28
公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
08:06 2025/04/11
公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做
房屋署 公屋政策 公屋 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月19日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月19日 時間04:05）
五星酒店｜花六位數五星級酒店辦婚禮不順心　新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐
五星酒店｜花六位數五星級酒店辦婚禮不順心　新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐