濫用公屋｜轉租公屋十幾年知情人想舉報　有齊資料卻因1事房署稱無法查

【公屋 / 舉報濫用公屋獎 / 濫用公屋】政府加強擊濫用公屋，房委會年初對出「舉報濫用公屋獎勵」計劃，舉報成功者可獲得3,000元獎金及謝狀。

近日，有知情人在Facebook「香港公營房屋討論區」群組發帖，指自己有濫用公屋住戶的所有信息，舉報時卻被房署以1個理由指無法查證，遂並未舉報成功；網民了解後表示詫異：「原來咁嚴格」、「咁都唔得」。

舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信 舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

濫用公屋｜房署1原因無法查濫用公屋

樓主稱，自己知道有公屋住戶已經濫用公屋十幾年，他們未居住在公屋單位內，而住在另外購置私宅；公屋單位則是轉租給友人。

樓主稱「有晒佢全部資料」，包括姓名、電話、公屋邨名及購置的物業地址；惟不知道對方的公屋單位樓層及門牌號。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

而房屋署稱因缺少公屋單位樓層及門牌號的具體信息，而「唔夠料查」、「冇樓層門牌號係唔會查」；樓主補充稱，自己想舉報對方濫用公屋，並非為了3,000元的獎金，「係濫用公屋戶主條友好口臭九串」。

濫用公屋｜網民：原來咁嚴格

此事引起網民熱議，不少人詫異原來舉報濫用公屋如此嚴格，亦有人提醒樓主可以嘗試其他方法，「網站再試」、「你咪實名去舉報囖」、「個個都叫房處查，佢哋咪好唔得閒，點知係咪整蠱，無齊資料一律當吹水」、「原來咁嚴格，我見有好多人想賺嗰$3000呢亂咁投訴人哋」、「畀埋名、電話number都唔得？」、「由物業點盲到」、「有姓名唔係乜都查到咩？」、「知咁多，但唔知門牌？定係只想篤佢出來但唔想暴露自己」；不過也有人質疑事件真實性。

公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名 上網求助網民勸：為家人都應該咁做

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋 知情者想舉報無奈掌握實據不足

公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ 背後原因令人心酸：得不償失

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】