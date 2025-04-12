香港小姐｜王君馨挺巨肚出席07年港姐聚會　季軍抱B到場曾公開餵人奶片惹熱議

▲ 參加2007年香港小姐競選的6位佳麗感情仍很要好，而且有4位已成為人母，當日王君馨挺巨肚出席！

【香港小姐/港姐/王君馨/周美欣】經常聽說女人多是非多，但也有個別例子，參加《2007年香港小姐競選》的一班港姐仍十分老友，近日其中6位更約出來聚會，當年奪得亞軍的王君馨（Grace）挺巨肚出席，由於現場有3位早已為人母，相信Grace可以向她們偷師，季軍周美欣更曾公開餵人奶片而引起爭議！

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香港小姐｜07年港姐聚會王君馨挺巨肚出席

2007年香港小姐冠軍寶座由張嘉兒奪得，亞軍是王君馨，季軍則是周美欣，而張嘉兒一家已移民加拿大並轉行做地產經紀，因此這次07年港姐聚會，並未見張嘉兒身影，出席者除了王君馨和周美欣，還有當年的5強佳麗趙希洛，以及李潔瑩、鄭瑩瑩和黃彥欣。

6位佳麗中，其中5位已為人妻，4位已為人母，臨盆在即的Grace早前才公佈腹中BB是女生，她的巨肚非常吸睛，各位姊妹都伸手摸住她的肚皮合照，Grace則鬼馬嘟嘴，難掩準媽媽的興奮心情。

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香港小姐｜周美欣抱半歲B 曾公開餵人奶片惹爭議

席間另一焦點非36歲的周美欣莫屬，她帶同半歲女兒出席，囡囡BB出世時已重達7.4磅，現時更是圓碌碌超多肉，非常趣緻！而鬼妹仔性格的周美欣，之前更試過在IG限時動態公開在家中餵哺母乳的照片同影片，引起網民熱議。

周美欣表示初時以為餵人奶可以節省很多奶粉錢，結果投入的成本更高，雖然餵母乳的畫面溫馨，但有網民就認為她過於暴露，但亦網民指餵人奶是母愛行為，就算公開畫面也並無不妥。

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香港小姐｜李潔瑩家底豐厚嫁TVB小生黎諾懿

此外，同場的李潔瑩家底豐厚，嫁給TVB小生黎諾懿，兩人育有兩子；黃彥欣就嫁給《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩，育有一子一女；鄭瑩瑩於2021年出嫁，當年曾大晒過大禮的富貴排場；當中只有趙希洛雲英未嫁，但她去年離巢TVB後，除了工作有新開始，亦表示已獲男友求婚，不過就保秘未肯透露自己是否答應，並表示想專注事業發展。

雖然6位佳麗參選後所走的方向並不一樣，但她們同樣狀態極佳，美貌和身材也維持得很好，更多了一份成熟、知性味道。

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