餐廳情報｜中環南美扒房 Picanhas' 主打牛臀蓋扒嘗嶄新鋸扒體驗

▲ 招牌牛臀蓋扒選用牛臀腰肉蓋部位（上腰脊心），並以傳統巴西猛火烤製方式製作而成。(傅承嘉攝)

中環蘇豪區向來中西匯萃，阿根廷扒房Picanhas' 上月落戶伊利近街，並由平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak 團隊主理，帶來一系列南美洲經典菜式，以親民價格提供高質肉扒，當中「牛臀蓋扒」更是重中之重，食客從中享受嶄新鋸扒體驗。

Picanhas' 由南美裔大廚 Billy Otis 和 Flat Iron Steak 創辦人Johnny Glover掌舵，悉心炮製各式南美洲經典料理，菜式包含街頭小食、家常小菜以及高級餐飲體驗。餐廳的吧枱設計環繞開放式烤爐，食客可近距離觀賞大廚Billy及其團隊採用西班牙Josper 燒烤爐，加上阿根廷烹飪技術的烹煮過程，可謂色香味俱全的用餐體驗。

▲ 大廚Billy Otis以六款芝士製作芝士通心粉。(傅承嘉攝)



到餐廳鋸扒不外乎肉眼或西冷等選擇，在Picanhas'則可嘗到港人甚少機會接觸到的牛臀蓋扒（Picanha），充滿新鮮感。招牌牛臀蓋扒選用南美洲牛臀腰肉蓋部位（又稱上腰脊心），採用傳統巴西烹調方法製作而成︰先以煙熏逼出表層油脂並鎖住肉香與肉汁，再高溫炙烤後薄切上碟，最後淋上自家製阿根廷青醬（Chimichurri），帶來濃厚的南美風味。

▲ 晚市菜單提供3款不同級別的牛臀蓋扒選擇，滿足不同客人的需求。(傅承嘉攝)

三款級別牛臀蓋扒

晚市菜單提供3款不同級別的牛臀蓋扒選擇，當中包括肉味較濃的200日穀飼黑安格斯（$228）、自家乾式熟成黑安格斯（$268），以及油脂豐富且肉質軟嫩的澳洲M9+和牛（$348），每款各有特色，食客可選擇適合自己口味的品種。

▲ 牛臀蓋扒經高溫炙烤後薄切上碟，淋上自家製阿根廷青醬更顯南美風味。(傅承嘉攝)

餐廳另供應適合二人分享的1公斤T骨牛扒（$1,098）及重1.2公斤的斧頭扒（$1,098），配上三重脆薯條、新鮮沙律及自選醬汁。此外，多款滋味漢堡及以Josper 燒烤爐即叫即燒的各式串燒同樣不容錯過，意大利紅蝦串（$148）經猛火烤製後，蝦鮮味濃厚，肉質保持新鮮爽彈，極為香口；西班牙香腸串（$108）由餐廳人手製作，兩款香腸加入特製調料製作，其中一款更以豬血、豬油混入港人熟悉的白米飯製作而成，口感極具層次，乾式熟成牛肉串（$108）亦是餐廳熱門的串燒選擇。

六款芝士通心粉

主菜上菜前，食客更可一嘗餐廳的各款分享小食，餐廳將常見的炸薯條來一個大變奏，製作成鴨油炸薯條（$38），令一道本來普通的小食，變得更香口且吸引，佐以餐廳特製的紅酒蛋黃醬，餘韻略帶紅酒香，頗為特別；傳統阿根廷地道小食慢燉牛肉餡餅（$88）入口帶意式千層麵口味，而普羅沃萊塔芝士餡餅（$88），則有如芝士菠菜意粉口味，再搭配阿根廷青醬和克里奧爾醬汁，更顯異國風情。阿根廷餡餅每日下午新鮮手工製作，並於晚市限定供應，數量有限！

▲ 西班牙香腸串由餐廳人手製作，其中一款香腸更以豬血、豬油並混入白米飯製作而成。(傅承嘉攝) ​​​​​​​ ▼ 點擊圖片放大 +2

其他滋味小食包括加入6款芝士，充滿芝士香的芝士通心粉（$98）、新鮮沙律等，是主菜上菜前必點的小食。

Picanhas' 也帶來葡萄酒莊園El Nudo的3款精選葡萄酒，易入口之餘又襯托出牛臀蓋扒的香口風味。享用過美酒佳餚後當然要以甜品作結，炸至外脆內軟的西班牙油條（$88），蘸上橙味朱古力醬，減低油膩感，自家製的牛奶焦糖雪糕新地（$88），頂層淋上傳統的牛奶焦糖醬，並以焦糖脆脆作點綴，為晚宴畫上甜蜜句號。餐廳的午市套餐更驚喜，$158可嘗到招牌牛臀蓋扒或香煎三文魚、薯條或烤蔬菜，更附有西班牙油條及自選飲品，性價比極高，適合一眾中環上班族。



Picanhas'

地址︰中環蘇豪伊利近街27號及29號地下

營業時間︰周一至周四12pm - 10pm；周五至周日12pm - 11pm

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