風林火山︱麥浚龍新作入圍康城影展「午夜展映單元」　今屆唯一入選華語片為香港影壇爭光

▲ 《風林火山》

【康城影展 / 麥浚龍 / 風林火山】康城影展公布入圍名單，由麥浚龍身兼監製、導演及編劇的《風林火山》入圍「午夜展映單元」，成為今屆康城影展唯一入選華語電影，為香港影壇爭光。

康城影展的「午夜展映單元」是特別為具有獨特藝術風格和影響力的類型片（動作片、懸疑驚慄片及恐怖片）而設的單元，旨在給予電影人機會向國際影壇展示作品。

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▲ 《風林火山》

《風林火山》是Juno全身投入的最新作品，總共花4年時間建構、8年時間製作出來的冰冷而蒼涼的犯罪世界，銳意為電影創下新風格。他為香港電影創新風的決心完全符合展映單元的準則，順利得到康城的肯定。

導演麥浚龍對於僅以第二部導演作就打入殿堂級國際影展，表示：「代團隊多謝康城影展評審，我相信每部電影都有屬於它的命運，收到這個邀請，實在找不到比此更合適的時間、地點響起屬於《風林火山》的前奏曲。」

官方微博同時釋出電影的15秒預告，配上一句旁白「沉默中暗流湧動，風暴正悄然醞釀。」屆時一眾主角包括：古天樂、梁家輝、金城武、劉青雲等有望現身康城紅地毯。

▲ 《風林火山》

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