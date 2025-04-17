  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:23

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【脂肪肝／控糖／減肥／飲食】變化驚人！內地一名36歲男子自讀書時期體重已頗為驚人，婚後體重更一度高達約264磅，甚至罹患脂肪肝及四高等健康問題，為了健康決心減肥的他，靠控糖飲食及運動，成功在1年間激減約110磅，外表與過去判若兩人。如今2年過去，事主再次上傳影片，分享自己減肥成功後，生活及健康的5大驚人轉變。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

事主明叔（網名）由2023年開始，一直於「小紅書」及「抖音」分享自身減肥經歷，期間曾透露自己由高中開始體重已經約187磅，之後體重一路飆升至婚後的264磅，雖然曾經多次減肥，但每次都是以失敗告終，健康亦因肥胖問題而出現四高、脂肪肝等問題，四肢及臉部有時候更會出現麻痺，體檢報告更顯示有20多項指標不及格。

點擊圖片放大
+5
+4

為了身體健康著想，明叔再次下定決心開始減肥，並在妻子支持下開始養成運動習慣；飲食方面亦積極控糖及進行低碳水飲食，最終在1年時間成功激減110磅，外表亦由中年肥大叔，成功減齡蛻變成型男。

點擊圖片放大
+7
+6

減肥大作戰｜中年大叔逆襲變型男 網民：老婆換了個新老公

明叔於平台上曾多次感謝妻子的支持，坦言對方為了他而學習製作減脂餐，假日又一起行山、做運動，幫助他堅持下來、養成習慣。瘦身成功後，他不時會在社交平台上分享減肥前後對比照，可見初時肥胖如中年大叔的他，減肥後一下子年輕十幾歲逆襲變型男，不少網民見到明叔與妻子減肥前後的合照都忍不住大嘆：「嫂子這是直接換了個新老公啊。」

點擊圖片放大
+5
+4

變身大作戰｜控糖飲食4招

明叔至今仍一直於網上分享自己地瘦身方法，影片中他多次強調「乾淨飲食」、「控糖」的重要性，表示自己已清水燙青菜吃了3年，同時亦分享了他的簡單做法：

點擊圖片放大
+5
+4

變身大作戰｜減肥調味料推薦

點擊圖片放大
+4
+3

變身大作戰｜事隔兩年更新近況 曝光5大驚人轉變

最近明叔再更新影片，分享自己當初控糖1年後，這2年間身體出現了哪些變化，如今體重仍維持在154磅左右，他坦言自己成功控糖並非因堅持，是因為已經養成習慣，而這個習慣對他的減肥及健康帶來5大驚人轉變：

點擊圖片放大
+5
+4

他笑言自己最享受的感覺，是自己能夠「掌控自己」，即使胖了之後也能控制回來：

所以呢，糖不是惡魔，失控才是，這兩年改變不止是身體，更多可能是與慾望相處的能力。

資料來源：小紅書@明叔很認真 、抖音@明叔很認真

相關內容

減肥大作戰｜31歲「肥仔醫生」42日激減53磅 逆襲成4冠健美先生減肥秘訣大公開

男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男  周殷廷10多年1日僅食1餐  自爆只吃2類食物

減肥秘訣︱男子1個月內只吃「Subway」激減16磅勝過減肥藥 公開速食減肥法3重點

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥攻略｜190磅女子飯前咁樣做　半年成功激減53磅【附醫生拆解減重關鍵】
17:36 2025/03/12
減肥攻略｜190磅女子飯前咁樣做　半年成功激減53磅【附醫生拆解減重關鍵】
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
13:08 2025/03/14
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
減肥攻略｜只靠1招不節食不運動　42歲女醫生一年激減33磅　日食5餐有效控血糖不反彈【附一天5餐減肥菜單】
18:22 2025/03/21
減肥攻略｜只靠1招不節食不運動　42歲女醫生一年激減33磅　日食5餐有效控血糖不反彈【附一天5餐減肥菜單】

你可能感興趣

減肥攻略｜190磅女子飯前咁樣做　半年成功激減53磅【附醫生拆解減重關鍵】
17:36 2025/03/12
減肥攻略｜190磅女子飯前咁樣做　半年成功激減53磅【附醫生拆解減重關鍵】
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
13:08 2025/03/14
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
減肥攻略｜只靠1招不節食不運動　42歲女醫生一年激減33磅　日食5餐有效控血糖不反彈【附一天5餐減肥菜單】
18:22 2025/03/21
減肥攻略｜只靠1招不節食不運動　42歲女醫生一年激減33磅　日食5餐有效控血糖不反彈【附一天5餐減肥菜單】
健康問題 網絡熱話 養生 食譜 減肥 脂肪肝 運動 肥胖 小紅書 抖音

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來