減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公

【脂肪肝／控糖／減肥／飲食】變化驚人！內地一名36歲男子自讀書時期體重已頗為驚人，婚後體重更一度高達約264磅，甚至罹患脂肪肝及四高等健康問題，為了健康決心減肥的他，靠控糖飲食及運動，成功在1年間激減約110磅，外表與過去判若兩人。如今2年過去，事主再次上傳影片，分享自己減肥成功後，生活及健康的5大驚人轉變。

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事主明叔（網名）由2023年開始，一直於「小紅書」及「抖音」分享自身減肥經歷，期間曾透露自己由高中開始體重已經約187磅，之後體重一路飆升至婚後的264磅，雖然曾經多次減肥，但每次都是以失敗告終，健康亦因肥胖問題而出現四高、脂肪肝等問題，四肢及臉部有時候更會出現麻痺，體檢報告更顯示有20多項指標不及格。

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為了身體健康著想，明叔再次下定決心開始減肥，並在妻子支持下開始養成運動習慣；飲食方面亦積極控糖及進行低碳水飲食，最終在1年時間成功激減110磅，外表亦由中年肥大叔，成功減齡蛻變成型男。

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減肥大作戰｜中年大叔逆襲變型男 網民：老婆換了個新老公

明叔於平台上曾多次感謝妻子的支持，坦言對方為了他而學習製作減脂餐，假日又一起行山、做運動，幫助他堅持下來、養成習慣。瘦身成功後，他不時會在社交平台上分享減肥前後對比照，可見初時肥胖如中年大叔的他，減肥後一下子年輕十幾歲逆襲變型男，不少網民見到明叔與妻子減肥前後的合照都忍不住大嘆：「嫂子這是直接換了個新老公啊。」

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變身大作戰｜控糖飲食4招

明叔至今仍一直於網上分享自己地瘦身方法，影片中他多次強調「乾淨飲食」、「控糖」的重要性，表示自己已清水燙青菜吃了3年，同時亦分享了他的簡單做法：

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變身大作戰｜減肥調味料推薦

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變身大作戰｜事隔兩年更新近況 曝光5大驚人轉變

最近明叔再更新影片，分享自己當初控糖1年後，這2年間身體出現了哪些變化，如今體重仍維持在154磅左右，他坦言自己成功控糖並非因堅持，是因為已經養成習慣，而這個習慣對他的減肥及健康帶來5大驚人轉變：

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他笑言自己最享受的感覺，是自己能夠「掌控自己」，即使胖了之後也能控制回來：

所以呢，糖不是惡魔，失控才是，這兩年改變不止是身體，更多可能是與慾望相處的能力。

資料來源：小紅書@明叔很認真 、抖音@明叔很認真

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