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足球女將︱螢花對戰位列乙組佳聯元朗　《足球女將：終極一戰》正選11位成員陣容揭曉

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撰文： 文體藝online

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《足球女將：終極一戰》內，ViuTV女子足球隊「螢花」將挑戰「佳聯元朗」。

【足球女將 / 螢花 / 佳聯元朗】ViuTV節目《足球女將：終極一戰》將於明晚（4月12日）播出。經過6個月特訓後，ViuTV女子足球隊「螢花」球員挑戰本地的女子足球隊伍，進行終極一戰。

經歷6個月的密集訓練，螢花足球隊終於迎來終極一戰，眾球員在足球路上曾遇過大比數落敗，亦感受過勝利的喜悅，今次對戰隊伍「佳聯元朗」位列乙組，是多場友賽中實力最強的隊伍。

足球女將︱蘇皓兒拋下女神包袱表現獲讚　Chloe重現As One《Candy Ball》舞蹈：群眾壓力

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而今次終極一戰的正選螢花足球隊成員包括：蘇皓兒（Chloe）鍾慧樺（Ice）馬俊怡（Rose）羅詠琪（Wingki）馬詠茹（Vivian）羅海尤（Muji）倪碧賢（NB）文毅施（Moriah）王頤（Ocean）郭思（Suey）梁庭欣（Ting Yan）

在球迷的注視下，螢花能否迎難而上，交出亮眼的成績表？

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