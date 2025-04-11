足球女將︱螢花對戰位列乙組佳聯元朗　《足球女將：終極一戰》正選11位成員陣容揭曉

▲ 《足球女將：終極一戰》內，ViuTV女子足球隊「螢花」將挑戰「佳聯元朗」。

【足球女將 / 螢花 / 佳聯元朗】ViuTV節目《足球女將：終極一戰》將於明晚（4月12日）播出。經過6個月特訓後，ViuTV女子足球隊「螢花」球員挑戰本地的女子足球隊伍，進行終極一戰。

經歷6個月的密集訓練，螢花足球隊終於迎來終極一戰，眾球員在足球路上曾遇過大比數落敗，亦感受過勝利的喜悅，今次對戰隊伍「佳聯元朗」位列乙組，是多場友賽中實力最強的隊伍。

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而今次終極一戰的正選螢花足球隊成員包括：蘇皓兒（Chloe）、鍾慧樺（Ice）、馬俊怡（Rose）、羅詠琪（Wingki）、馬詠茹（Vivian）、羅海尤（Muji）、倪碧賢（NB）、文毅施（Moriah）、王頤（Ocean）、郭思（Suey）和梁庭欣（Ting Yan）。

在球迷的注視下，螢花能否迎難而上，交出亮眼的成績表？

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