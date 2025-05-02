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女孩不平凡｜廖子妤余香凝廖再合作女性題材 導演徐欣羡求學打拼回憶

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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徐欣羨（Tracy）跟廖婉虹（Jacqueline）繼《骨妹》後，再度合作新片《女孩不平凡》。(傅承嘉攝)

近月，講述女性成長故事的電影《女孩不平凡》入圍香港國際電影節協會（HKIFFS）其中一個重要項目、第23屆香港亞洲電影投資會 （HAF23）製作中電影計劃（WIP）。曾執導《骨妹》的導演徐欣羨（Tracy），聯同監製廖婉虹（Jacqueline）及陳斯婷（Estela）談及香港影人近年面對的問題。

籌備中的《女孩不平凡》，以幾段愛情經歷講述女主角由澳門讀中學，大學時期到台灣求學，至成年於香港打拼的成長故事。從熱戀同居到感受婚姻壓力，畢業迷茫到事業上力求突破，經歷重重困境後悟出最適合自己的道路。

故事緣於徐欣羨於疫情期間受困澳門，無所事事間，突然就寫出《女孩不平凡》。劇本參與了意大利都靈電影節的項目培訓計劃，由初時的寫作企劃發展成電影劇本，再找來合作拍攝的團隊，並向澳門政府申請電影發展資助，才得以正式開拍。電影找來陳斯婷及廖婉虹聯合監製，她稱：「Jacqueline在我執導首部電影已經合作過，當時已經覺得《女孩不平凡》題材好適合她，加上自己都有私心想再合作。」

而另一位監製則是台灣電影人Estela，她是Tracy在台灣修讀電影時的師姐。「一直都想搵機會同佢合作，剛好這套電影包含港澳台3個城市元素，所以都好需要台灣方面資源幫助拍攝。」

導演徐欣羨指《女孩不平凡》故事既有來自身經歷，亦有加入拍攝團隊的想法。(傅承嘉攝)

加入團隊創意

徐欣羨曾執導《骨妹》和《我們的十八歲》，同是以女性為核心的電影，但她坦言新作出發點並非刻意圍繞女性。「我本身就係一個女仔，當我寫一個貼近自己的成長史時，首先就會諗到一個女仔成長當中會遇到甚麼阻礙，以此為出發點去創作故事。」

她回想創作初期，部分創作皆源於自身經歷，戲中主角部分經歷跟其成長經歷有相似的地方，但Tracy在創作過程中跟同屬女性的監製、編劇、攝影、美術指導以及服裝造型溝通後，就決心加入大家不同的想法和成長經歷，使劇本上有一定程度的修改。Tracy認為得到「女性團隊」的建議後，令電影中不同階段的女性成長經歷變得更完整且具多樣性，認為「最終版本」是屬於創作團隊的故事。

香港影業處於低潮時，Jacqueline認為只能繼續做好崗位上的工作。(傅承嘉攝)

Tracy執導《骨妹》後，跟戲中兩位主角廖子妤及余香凝都成為好友，她認為兩人的成長脈絡跟《女孩不平凡》主人公某程度上有重疊且相似之處。「我都知道她們這幾年遇到甚麼困難，或者人生當中有甚麼衝破不到，因為我們都了解對方，所以由她們兩個主演這部電影，對角色都有加分作用，並會令整個故事更完整。」她在拍攝過程中見證到兩人合作的默契。「戲入面她們飾演一對拍了好耐拖的情侶，這種默契不是容易做到，但正因為她們戲外已經是好好的朋友，所以可以將一種好真摯的感情帶到戲中。」她形容兩人在戲中帶出的化學作用相當吸引。

憑電影計劃吸納資金

除兩位主角外，徐欣羨跟廖婉虹這對拍檔繼《骨妹》後再度合作，但Jacqueline透露她上次較專注後期工作，實際製作的參與程度較少，但兩人經過首次合作後仍有保持聯繫。「我們有傾偈有見面、傾劇本，她有甚麼企劃都會搵我傾，相處氣氛都幾夾幾近。」她強調兩人並無刻意要做女性題材的電影。「我們有好多故事都來自身邊朋友或自己本身，今次合作主要源於劇本，劇本圍繞成長故事，而有城市作背景就好有趣，所以我們都不需要磨合，一傾已經OK！」她形容今次再度合作相當暢順，每個過程都有各自的份內，然後有如砌圖般合併起來。

廖子妤及余香凝在戲中飾演情侶，導演預告兩人帶出的化學作用相當吸引。(電影圖片)

入圍亞洲電影投資會（HAF）製作中電影計劃 （WIP）的電影企劃，即代表該電影已完成拍攝並處於後製階段，比發展中項目（IDP）有更多電影材料讓電影業界了解得到。廖婉虹任製片的電影《看我今天怎麼說》，去年亦曾入圍WIP，對於今次再憑《女孩不平凡》入圍，她認為這可讓世界不同的電影市場提前留意並了解作品。「當入圍電影去到不同影展或不同地區的銷售發行活動時，就有更多機會讓電影勾起不同業內人士的興趣，從而能夠吸納到更多發行和後製的資金。」

台灣影人首參與港片

電影於香港、澳門及台灣等多地取景拍攝，過程中需動用不少人力物力，開拍前的協調工作不少。廖婉虹透露由於拍攝資金所限，不少資源都需由台灣方向港澳方提供，陳斯婷在拍攝過程中要處理的工作，就比香港或澳門團隊還要多。Estela憶述在較早階段時已開始做電影的策劃工作︰「三地資金的分配，協調三地團隊順利一齊工作，都需要跨三地整合。」她形容《女孩不平凡》是她投身電影業多年，製作最大且最有成功感的電影企劃，並認為將3地的工作人員放到一部電影中，是一個相當難得的電影製作經驗。現時電影處於後製階段，今年將專注巡迴影展，計劃年尾或下年初上映。

作為台灣電影人，陳斯婷首次參與製作香港電影製作，她坦言過程中感受到香港人的節奏好快，跟台灣人的節奏不太一樣。此外，她認為拍攝期間的氛圍都有很大差異。「香港人跟台灣人都講華語，但方式卻不一樣，所以在拍攝工作上要找到溝通的頻率，需要開拍前好好討論，才可以了解彼此在語言或文化上的差異。」但她認為彼此存有差異是一件好事。「故事發生在港澳台，拍攝團隊都由3地人員組成，就會有不同的觀點去看待故事中3個不同的城市和3段成長歷程，不同的組創都是今次拍攝好玩和有趣之處。」Estela又認為今次跟香港電影的合作，對她是一個港台電影產業的交流，更思考未來兩地共同創作的可能性。

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新題材有生存空間

徐欣羡是新一代電影人，她們怎樣看香港電影的前景與發展？身為澳門人的Tracy，坦言港片陪她長大，現時更是業界其中一員，她為《女孩不平凡》尋找資金時，感受到香港電影正經歷困難時期，但喜見近年有更多不同題材的港產片面世。「似乎在港產片低潮時期，非主流電影題材更有生存空間，這是我這一輩新導演的感受。」

而在電影業打滾20年的廖婉虹，則認為最重要各崗位做好本份。「好多問題不是來自電影本身，是來自世界大環境，全球經濟都好影響電影業界發展，所以港產片低潮，並非純粹是電影文化便能夠解決的議題。」她認為只能夠繼續做好電影，才有機會讓電影繼續出現。

 

正能量 演員 監製 廖子妤 電影 編劇 導演 余香凝 澳門 台灣

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