公屋輪候｜港男獲派「自然身故」公屋單位　過來人2理由勸事主「要得過」：福氣嚟！

▲ 港男獲派長沙灣幸福邨一個「自然身故」公屋單位，過來人2理由直指「福氣嚟！」

【公屋輪候/排公屋】不少港人獲派公屋時都不會選擇「自然身故」單位，近日有港男於社交平台分享，自己早前二派長沙灣公屋單位，惟該屬於「自然身故」單位，使他猶疑不決，事件曝光引來不少網民回應，更力陳2大理由，勸喻事主「要得過」！

公屋輪候｜港男二派自然身故單位

該港男於Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發文，表示「第二次派問題屋地點滿意但自然身故，仍在考慮中」，其位置是長沙灣幸福邨的一人單位，雖然是自然身故單位，不過事主指並沒有豁免租金。

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公屋輪候｜自然身故單位有好運？ 網民勸「要得過」

帖文引來大批網民討論，有人表示自然身故單位，其實是好事，「會守護間屋帶嚟福氣好運」、「代表間屋係長壽啦入住既都是老死不是事故，地點ok配套又ok，應該要得過」。不少人亦分享自己正住在自然身故單位，表示問題不大，而且住得舒服、「我2015年揀特快上樓，單位都係上手自然身故，我住落，覺得越來越好運」、「我又係特快自然身故單位，個個親戚朋友都話我間屋好舒服」、「我住咗1年幾，好舒服。」

▲ 長沙灣幸福邨位置方便，交通配套佳。

公屋輪候｜網民：自然身故不算凶宅

不過，亦有網民認為事主對此有所顧慮的話，就不要勉強，「自然身故唔算凶宅，但如果你自己覺得住得唔心安理得，就唔好勉強」、「其實講得出即係有顧忌啦，咁唔要好過要，心理作用係好大影響㗎！」、「擔心梗係唔要啦，疑心生暗鬼。」

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